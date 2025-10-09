＜乃木坂46×カップスター新TVCM公開＞遠藤さくらさん、賀喜遥香さん、井上和さんが登場！新商品「カップスター ほたて塩味」の世界に入り込む！？10月9日（木）より全国でオンエア開始

サンヨー食品株式会社

サンヨー食品株式会社が発売する、主力カップめんブランド「カップスター」は、2025年10月6日より、カップスターの新しいレギュラー商品として「サッポロ一番 カップスター ほたて塩味」を発売いたしました。これに伴い、乃木坂46メンバーの遠藤さくらさん、賀喜遥香さん、井上和さんが出演する新TVCM「カップスター ほたて塩 登場篇」を10月9日（木）より全国で放映いたします。

「カップスター」は1975年に誕生し、現在7つの味のバリエーションでレギュラー展開するたて型カップ麺のロングセラーブランドです。

今回新発売する「サッポロ一番 カップスター ほたて塩味」は、ほたての旨みをベースに、にんにくや唐辛子でパンチをきかせた塩味スープに、”ほたて風かまぼこ”&”たっぷりわかめ”が入った、また食べたくなるクセのある味わいの塩ラーメンです。

新TVCMでは、乃木坂46の遠藤さくらさん、賀喜遥香さん、井上和さんが出演し、ブルーの衣装を身にまとい、巨大スクリーンの前で迫力満点の「わかめ」や、「ほたてかまぼこ」を目の前に、３人で一緒に「サッポロ一番 カップスター ほたて塩味」をすすり、味わい尽くす模様が描かれています。３人の美味しそうな表情にご注目ください。

■新TVCM概要

・タイトル ：「カップスター ほたて塩 登場篇」

・放映開始日 ：2025年10月9日（木）AM7時

・放送地域 ：全国

・出演者 ：乃木坂 46（遠藤さくら、賀喜遥香、井上和）

・YouTube URL ：「カップスター ほたて塩 登場篇」https://youtu.be/ZemnoIWkQEg

・カップスターポータルサイト ：https://cupstar.jp/

・公式X ：@cupstar_jp https://x.com/cupstar_jp

・公式Instagram ：@cupstar_jp https://www.instagram.com/cupstar_jp/

■出演者インタビュー抜粋

―「カップスター ほたて塩味」召し上がってみていかがでしたか？

賀喜さん：ほたて風味のかまぼこだけど、その食感がまんますぎてびっくりして。見た目ももちろん、ほたてなんだけど、「え、ほたてじゃん！」って思いながら食べて。スープも出汁がきいてるし、わかめも美味しくて満足感もあるし。でもあっさり食べられるっていうのがすごく魅力的だなって思いました。

―「カップスター」を食べたくなるのはどんな時ですか？

いつものシチュエーションを教えてください。

遠藤さん：普段から散歩をすることがすごく好きなんですけど、私本当にお腹がペコペコになるまで歩けるんだよ。もうめっちゃ歩いて、めっちゃお腹空いた～の状態で家に帰ってくることがほとんどで。その後に食べるカップスターはすごい美味しい。ちょっと歩いて、体も疲れてる状態で、カップスターをすするっていうのがすごく最高だなといつも思います。

― 今回カップスターが新しい味（ほたて塩味）にチャレンジしていますが、

３人でやってみたいことを教えてください。

井上さん：私も遥香さんも絵を描くことが好きなんですよ。だから、あのカップスターの蓋が、乃木坂メンバーの（デザイン）になることがあるじゃないですか。そのさくらさんの蓋に2人で落書きをしたい。猫とかにしちゃう。猫耳とかつけて、喋らせるんです。

■出演メンバープロフィール

遠藤 さくら（えんどう さくら）

生年月日 2001年10月3日

血液型 O型

星座 てんびん座

身長 164cm

賀喜 遥香（かき はるか）

生年月日 2001年8月8日

血液型 A型

星座 しし座

身長 166cm

井上 和（いのうえ なぎ）

生年月日 2005年2月17日

血液型 B型

星座 みずがめ座

身長 158cm

■商品情報

・商品名 ：サッポロ一番 カップスター ほたて塩味

・内容量（めん重量） ： 60ｇ（50ｇ）

・希望小売価格（外税）：214円

・発売地区 ：全国

・発売年月 ：2025年10月

・商品情報 ：https://cupstar.jp/products/