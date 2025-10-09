文藝春秋のスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』1129号〈秋競馬特集　華麗なる系譜。〉が10月9日（木）発売！

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区　社長：飯窪成幸）は、スポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』1129号〈秋競馬特集　華麗なる系譜。〉を、10月9日に発売します。





■Number1129号 担当デスク・中川聡のコメント


日本競馬界の歴史を変えた種牡馬、サンデーサイレンス。今回凱旋門賞に出走した３頭の日本馬もその血を引いていました。そんな"華麗なる系譜"の原点である大種牡馬について吉田家の照哉・勝巳兄弟の証言で今一度振り返ります。



そこから連なるブラックタイド、キタサンブラック、イクイノックスという現在最強のサイアーラインに関する各記事をはじめ、ブラックタイドとディープインパクトの母・34歳のウインドインハーヘアや、ディープの後継筆頭格のキズナが北海道の牧場で見せた、あたかも人間のように何か言いたげな表情にも注目です。



また、「華麗なる」といえば今秋から始まるTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』から俳優の佐藤浩市さんにもご登場いただきました。秋競馬が本格化するこれからの季節、人馬の背景にも思いを巡らせてみてはいかがでしょうか？



　　　　　　　　　『Sports Graphic Number』 1129号


　　　　　　　　　　　　　秋競馬特集　華麗なる系譜。


　　　　　　　　　　　　　The Brilliant Pedigree


【CONTENTS】


SPECIAL FEATURES

［凱旋門賞速報］文◎片山良三


クロワデュノールほか「気まぐれな空模様に阻まれて」



［直木賞作家エッセイ］


馳星周「滾る血と夢」



［原点にして頂点］文◎軍土門隼夫


サンデーサイレンス「革命と脅威の突然変異」



［GI未勝利の大種牡馬］文◎江面弘也


ブラックタイド「『ひょっとしたら』が想像以上に」



［偉大なる母を訪ねて］文◎軍土門隼夫


ウインドインハーヘア「名馬を産み出す生命力」



［ディープの後継として］文◎江面弘也


キズナ「父と似て非なるもの」



［サンデー系の現在地］文◎田井秀一


「三代目の壁」と覇権争い　キタサンブラック／イクイノックスコントレイル／ドウデュース ほか



［白毛の継承者］文◎太田尚樹


マルガ「姉と違わぬ輝きを」



［名牝図鑑］文◎島田明宏


英雄なくともつながる一族



［ステイゴールド系繁栄の礎］文◎石田敏徳


ドリームジャーニー「父によく似たちっちゃなファイター」



［特別インタビュー］文◎生島淳


佐藤浩市「競馬もドラマもチームプレー」



［馬主兄弟が語る］文◎島田明宏


親分肌のテーオー、優しいホウオウ



［ホープからスターへ］文◎片山良三


坂井瑠星「描き続ける未来予想図」



［親子三代の名門］文◎江面弘也


下河辺牧場「まず1勝。そこから始まるオープン馬」


［代表休養の裏で］文◎田中夕子


西田有志「学ぶのマジ面白い」



［ナンバーノンフィクション］文◎鈴木忠平


サンロッカーズ渋谷「葛藤と選択の90年」


REGULARS

［連載 第11回］文◎鈴木忠平


鼓動　新井貴浩と広島カープの2025年「誇り高きバックステップ」



［世界で勝つための方法論４.］文◎松本宣昭


栗山英樹×宇津木麗華「4年間続けた勝負師の種蒔き」



［徹底解説］文◎生島淳


二所ノ関親方「相撲、この技、この力士」　第34回 伯桜鵬



［隔号連載・熱血修造一直線］


松岡修造「苦難を乗り越えた若き王者が届ける"ハッピー・テニス"」


BEYOND THE GAME

藤島大「ロボット審判と"逃げ場"」


SCORE CARD INTERVIEW

BASEBALL　文◎石田雄太


田中美羽（読売ジャイアンツ女子チーム） 巨人女子のキャプテンが願う未来



OLYMPIC ROAD　文◎矢内由美子


田中希実（陸上） 今日を何かの終わりの日、そして、始まりの日に



SUMO　文◎佐藤祥子


友風　障害者手帳を持つ異例の力士が親方と歩んだ復活の道



SHOGI　文◎大川慎太郎


柵木幹太　「女性だからではない」。"敵役"が全力を出したワケ


海外の現場から

MLB 文◎四竈衛


NBA 文◎宮地陽子


F1 文◎尾張正博



次号予告＆編集後記　／　CATCH THE NEWS


※「FACE」は休載です


■媒体情報


雑誌名：『Sports Graphic Number』1129号


発売日：2025年10月9日（木）※首都圏基準


特別定価：840円（税込）


関連URL：https://number.bunshun.jp/


■ 『Sports Graphic Number』について


1980年創刊の日本で唯一のスポーツ総合雑誌。メジャースポーツからマイナースポーツまでスポーツ・アスリートの魅力を「美しく大胆なビジュアル」と「独自の切り口の文章」で伝える。隔週木曜日発売。『Number Web』は1999年より、タイムリーで独自性のあるスポーツコラムを発信している