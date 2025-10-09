文藝春秋のスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』1129号〈秋競馬特集　華麗なる系譜。〉が10月9日（木）発売！

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）は、スポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』1129号〈秋競馬特集 華麗なる系譜。〉を、10月9日に発売します。

■Number1129号 担当デスク・中川聡のコメント

日本競馬界の歴史を変えた種牡馬、サンデーサイレンス。今回凱旋門賞に出走した３頭の日本馬もその血を引いていました。そんな"華麗なる系譜"の原点である大種牡馬について吉田家の照哉・勝巳兄弟の証言で今一度振り返ります。

そこから連なるブラックタイド、キタサンブラック、イクイノックスという現在最強のサイアーラインに関する各記事をはじめ、ブラックタイドとディープインパクトの母・34歳のウインドインハーヘアや、ディープの後継筆頭格のキズナが北海道の牧場で見せた、あたかも人間のように何か言いたげな表情にも注目です。

また、「華麗なる」といえば今秋から始まるTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』から俳優の佐藤浩市さんにもご登場いただきました。秋競馬が本格化するこれからの季節、人馬の背景にも思いを巡らせてみてはいかがでしょうか？

『Sports Graphic Number』 1129号

秋競馬特集 華麗なる系譜。

The Brilliant Pedigree

【CONTENTS】

SPECIAL FEATURES

［凱旋門賞速報］文◎片山良三

クロワデュノールほか「気まぐれな空模様に阻まれて」

［直木賞作家エッセイ］

馳星周「滾る血と夢」

［原点にして頂点］文◎軍土門隼夫

サンデーサイレンス「革命と脅威の突然変異」

［GI未勝利の大種牡馬］文◎江面弘也

ブラックタイド「『ひょっとしたら』が想像以上に」

［偉大なる母を訪ねて］文◎軍土門隼夫

ウインドインハーヘア「名馬を産み出す生命力」

［ディープの後継として］文◎江面弘也

キズナ「父と似て非なるもの」

［サンデー系の現在地］文◎田井秀一

「三代目の壁」と覇権争い キタサンブラック／イクイノックスコントレイル／ドウデュース ほか

［白毛の継承者］文◎太田尚樹

マルガ「姉と違わぬ輝きを」

［名牝図鑑］文◎島田明宏

英雄なくともつながる一族

［ステイゴールド系繁栄の礎］文◎石田敏徳

ドリームジャーニー「父によく似たちっちゃなファイター」

［特別インタビュー］文◎生島淳

佐藤浩市「競馬もドラマもチームプレー」

［馬主兄弟が語る］文◎島田明宏

親分肌のテーオー、優しいホウオウ

［ホープからスターへ］文◎片山良三

坂井瑠星「描き続ける未来予想図」

［親子三代の名門］文◎江面弘也

下河辺牧場「まず1勝。そこから始まるオープン馬」

［代表休養の裏で］文◎田中夕子

西田有志「学ぶのマジ面白い」

［ナンバーノンフィクション］文◎鈴木忠平

サンロッカーズ渋谷「葛藤と選択の90年」

REGULARS

［連載 第11回］文◎鈴木忠平

鼓動 新井貴浩と広島カープの2025年「誇り高きバックステップ」

［世界で勝つための方法論４.］文◎松本宣昭

栗山英樹×宇津木麗華「4年間続けた勝負師の種蒔き」

［徹底解説］文◎生島淳

二所ノ関親方「相撲、この技、この力士」 第34回 伯桜鵬

［隔号連載・熱血修造一直線］

松岡修造「苦難を乗り越えた若き王者が届ける"ハッピー・テニス"」

BEYOND THE GAME

藤島大「ロボット審判と"逃げ場"」

SCORE CARD INTERVIEW

BASEBALL 文◎石田雄太

田中美羽（読売ジャイアンツ女子チーム） 巨人女子のキャプテンが願う未来

OLYMPIC ROAD 文◎矢内由美子

田中希実（陸上） 今日を何かの終わりの日、そして、始まりの日に

SUMO 文◎佐藤祥子

友風 障害者手帳を持つ異例の力士が親方と歩んだ復活の道

SHOGI 文◎大川慎太郎

柵木幹太 「女性だからではない」。"敵役"が全力を出したワケ

海外の現場から

MLB 文◎四竈衛

NBA 文◎宮地陽子

F1 文◎尾張正博

次号予告＆編集後記 ／ CATCH THE NEWS

※「FACE」は休載です

■媒体情報

雑誌名：『Sports Graphic Number』1129号

発売日：2025年10月9日（木）※首都圏基準

特別定価：840円（税込）

関連URL：https://number.bunshun.jp/

■ 『Sports Graphic Number』について

1980年創刊の日本で唯一のスポーツ総合雑誌。メジャースポーツからマイナースポーツまでスポーツ・アスリートの魅力を「美しく大胆なビジュアル」と「独自の切り口の文章」で伝える。隔週木曜日発売。『Number Web』は1999年より、タイムリーで独自性のあるスポーツコラムを発信している