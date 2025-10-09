俳優 川栄李奈さんが「パルクロミューズ」に初就任！

株式会社パルグループホールディングス

株式会社パル（本社：大阪市中央区道修町３丁目６番１号京阪神ビル１０階、代表取締役社長：小路順一）が運営する公式通販サイト「PAL CLOSET（パルクローゼット）」は、俳優の川栄李奈さんを新たなブランドミューズとして起用いたします。また同会社のブランドメッセージ 「PASSION（情熱）」と「LOVE（愛）」 を体現する存在として、川栄さんには7つのスタイルに挑戦いただき、多彩なファッションを表現していただきます。

ヴィンテージライクファッションを披露オトナモードファッションを披露トラッドスタイルを披露

PAL CLOSETが展開する多彩なファッションを体現するべく、川栄李奈さんが7つのスタイルに挑戦する特別コンテンツを公開いたします。

また、10月16日（木）から10月28日（火）まで、年に2回開催するキャンペーン「パルクロウィーク」を実施。全国のPAL CLOSET対象店舗とオンラインストアが連動し、期間限定でお得にお買い物を楽しめる企画を展開いたします。

起用背景・今回のコラボレーションの意図

俳優として数多くの作品で活躍し、その表現力で注目を集める川栄李奈さんは、幅広い世代の女性から支持されています。PALのスタッフからも「好きな俳優」として名前が挙がることが多く、親しみやすさと明るさを兼ね備えた“今を代表する素敵な女性像”です。今回のコラボレーションでは、7つのファッションを通じて川栄さんの多面的な魅力を表現し、お客様に「新しい自分に出会う喜び」を届けたいと思います。

川栄李奈（かわえいりな）プロフィール

1995年2月12日生まれ 神奈川県出身 俳優

主な代表作にNHK大河ドラマ「いだてん～東京オリムピック噺～」、「青天を衝け」2021年度後期連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」 ドラマNTV「となりのナースエイド」、NTV「ダメマネ！ ーダメなタレント、マネジメントしますー」映画「変な家」、「ディア・ファミリー」などがある。2024年夏にロンドンで大千穐楽を迎えた舞台「千と千尋の神隠し」に主人公千尋役として出演。2026年には韓国での公演も決定し、活動の幅を広げている。10月期TBS金曜ドラマ「フェイクマミー」にW主演として出演予定。

■川栄李奈さんコメント

かわいい素敵なお洋服を着させて頂いて幸せでした。ウィッグも取り入れて色んなファッションで遊べることもなかなかないので、貴重な経験になりました。

お洋服を着るとすごくテンションも上がるし毎日が楽しくなると感じます。ファッションには力があると思いますし、皆さまもファッションを楽しんでくださいね。

Q.今回起用されてどう思いましたか？

本当に嬉しかったですね。お洋服も大好きでパルクロさんも大好きなので、今回ご一緒できて嬉しく思います。今回７種類のコーディネートがあるので、自分はどれが好きかな？と考えながら見てもらえたらと思います。

■キャンペーン概要

「秋のパルクロウィーク」2025年10月16日（木）0:00から10月28日（火）23:59まで、PAL CLOSETオンラインおよび全国約1100店舗で開催される大型の秋キャンペーンです。期間中、パルグループの店舗とパルクローゼットオンラインストアでブランドごとに1回ずつ使える大変オトクなクーポンをプレゼント。

【開催期間】

PAL CLOSET : 2025年10月16日（木）0:00から10月28日（火）23:59

店舗 : 2025年10月16日（木）開店時間から10月27日（月）営業終了時間まで

パルクロウィーク特設ページ

https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/palcloset/palcloweek/

PAL CLOSET(パルクローゼット)について

3COINSやCIAOPANIC TYPYなど、パルグループの雑貨・アパレル製品を購入できるECサイトです。https://www.palcloset.jp/

株式会社パルグループホールディングスについて

株式会社パルグループホールディングスは、グループ企業として株式会社パル、株式会社ナイスクラップ、株式会社ノーリーズなど、ファッション関連のアパレルおよび雑貨の企画製造小売を擁する企業集団です。日本国内1124店舗(2025年6月末現在)とECプラットフォームを通して、CIAOPANIC TYPY、3COINS、russet、Kastane、mystic、Chico、DISCOAT、GALLARDAGALANTEなど60以上のブランドを展開しております。

