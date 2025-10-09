日本のエネルギー回収換気（ERV）市場規模、シェア、成長要因および製造業者 2035
KDマーケット・インサイツは、市場調査報告書『日本のエネルギー回収換気（ERV）市場の将来動向と機会分析 - 2025～2035年』を発表した。本レポートでは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者がより的確なビジネス判断を下すための指針を提供している。KDマーケット・インサイツの調査チームは、一次および二次調査の分析手法を活用して、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、そして市場参入戦略（GTM）の理解を行っている。
日本のエネルギー回収換気（ERV）市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、製造業者および将来展望
市場概要
日本のエネルギー回収換気（ERV）市場は、室内空気質（IAQ）への関心の高まり、省エネルギー型建築システムの需要増加、そして持続可能な建築慣行の普及によって大きな成長を遂げている。ERVシステムは、吸排気気流間で熱および湿気を交換することで、空気質を改善しつつHVAC（暖房・換気・空調）エネルギー消費を削減する技術である。
都市密度が高く、気候変動の激しい日本では、住宅および商業施設の快適な温熱環境と空気清浄を維持するために、ERVシステムは欠かせない存在となっている。政府が推進するゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）構想や、省エネ法に基づく厳格な建築エネルギー基準が、ERV技術の導入をさらに加速させている。
また、日本の建設業界の拡大、既存建築の改修需要の増加、IoTやビル自動化と連携したスマート換気システムの普及も、市場成長を後押ししている。
市場規模とシェア
日本はアジア太平洋地域で最も先進的なERV市場の一つであり、エネルギー効率・技術革新・健康志向の建築設計への注力によって支えられている。市場は主に商業施設・公共施設（オフィス、病院、教育機関、ホテルなど）が中心である。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/contact-us
近年では、都市部の集合住宅やスマートホームにおける需要も急増しており、空気質改善と省エネルギー化が住宅購入者の最優先事項となっている。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により、家庭・職場を問わず、安全な空気循環と湿度管理を目的としたERV設置が急増した。
日本のHVAC大手であるダイキン工業、三菱電機、パナソニックなどが高い市場シェアを持ち、日本の建築環境に最適化された高効率かつコンパクトなERVシステムを提供している。
成長要因
● 室内空気質（IAQ）への関心の高まり - 消費者や企業の健康意識向上により、高性能換気システムの導入が進む。
● 政府の省エネ政策 - ZEBや低炭素建築の推進政策が、ERV導入を新築・既存建物の両方で促進。
● 都市化と商業開発の拡大 - 高層ビルや高エネルギー消費型施設の増加により、高効率換気システムの需要が増加。
● 技術革新 - 熱交換器、スマートセンサー、IoT制御の進化によりシステム性能が向上。
● コロナ禍以降の衛生意識の高まり - 感染防止と空気浄化を目的とした換気設備への投資が増加。
● グリーン建築認証の普及 - LEED、CASBEE、BELSなどの認証取得が、エネルギー回収技術の採用を促進。
● 老朽化建物のリノベーション需要 - 既存インフラ改修における省エネ換気システムの導入が拡大。
● 電力コストの上昇 - 長期的な省エネ効果を目的としたERV導入の魅力が増加。
