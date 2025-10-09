「LLM、AIエージェントのセキュリティリスクとその対策」 ～ DD2025特別講演（JIIMA主催 デジタルドキュメント2025）
メタデータ株式会社（所在地：東京都文京区）の代表取締役社長・野村直之が、2025/11/12（水）～2025/12/3（水）に開催のデジタルドキュメント2025 にて、『LLM、RAG、AIエージェントの精度、セキュリティリスク、その対策』と題して、特別講演いたします。
JIIMA公益社団法人日本文書情報マネジメント協会が主催の本ウェビナーは、「“生成AI新時代”到来、経営課題解決への情報マネジメント」をテーマに、JIIMA理事長講演のほか、国税庁課税部日下田智紀氏他による特別講演が配信されます。この他、文書管理の先進的な事例を表彰する第19回JIIMAベストプラクティス賞受賞事例講演、JIIMAに集積されたナレッジを提供するJIIMA委員会講演、文書管理・ナレッジマネジメント業界のトップベンダーによるスポンサー講演など、様々な講演が配信されます。
野村社長特別講演のページからは資料『LLM、AIエージェントのセキュリティリスクとその対策』、そして、多部門・多階層対応のアクセス権制御（https://metadata.co.jp/blog/2024/09/04/3735） を備えたセキュアなRAG製品、ChatBrid （https://metadata.co.jp/services/chatbrid.html） のちらし資料が期間中、ダウンロード可能です。どうぞお誘いあわせの上、ご参加ください。
■ ご挨拶
「生成AIを使うべきか？」は、もう過去の問いです。
いま問われているのは「安全に、業務へ本格導入できるか」。
DD2025の本特別講演では、LLM／AIエージェント活用が加速する現場で直面する実務リスクと具体的対策を、第一線の専門家が最新事例とともに解説します。
本講演のみどころ ～ここが“重要”
● 「実行するAI」時代の現実リスクを丸裸に
プロンプトインジェクション、権限昇格、サプライチェーン脆弱性、出力処理不備（XSS/CSRF/RCE）など、「明日、現場で起こる」レベルの攻撃と誤用を具体例で提示。
● “使わない”ではなく“使いこなす”ための設計原則
入力バリデーション、構造化プロンプト、二重チェック、人間のオーバーサイト、最小権限設計、監査とログまで、実装に落とせる手順で提示。
● 文書管理×ナレッジの融合で業務を自動化
RAGやエージェント連携をガバナンスの効いた形で業務フローへ組み込む道筋を解説。「やってはいけない実装」と「今すぐできる改善」がわかります。
● “1000倍の生産性”を狙うAIファースト企業の条件
監視・補正・戦略判断に人間が専念できる設計にどう近づくか。無人工場のようなオフィス運用に向けた現実的ステップを提示。
どんな方におすすめ？
● 文書・記録管理、情報ガバナンス、セキュリティ、監査、法務、業務改革のリーダー
● 生成AIやエージェントの社内導入／運用設計を担うPM・アーキテクト・情シス・DX推進
● RAG、検索、翻訳、要約などドキュメント起点の自動化を本気で進めたい方
得られるもの（受講後に“すぐ使える”チェックリスト）
1. リスク面：入力・出力・権限・外部接続・学習データ・プラグインの網羅チェック
2. 設計面： 低コスト対策（バリデーション、テンプレート化）から高強度対策（署名付きプロンプト、マルチエージェント監査）まで
3. 運用面： セキュリティ・リスク10種ごとに、監視指標（応答遅延、APIコスト、異常パターン）、インシデント対応手順、監査ログ等の対策キーワード