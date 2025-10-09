OEM事業を中心とした、幅広い領域をカバーする 化粧品メーカーのマーナーコスメチックスが 公式サイトを全面リニューアル！
株式会社マーナーコスメチックス（本社：千葉県市川市、代表取締役社長：井田 勝康）は、オフィシャルサイトを全面リニューアルいたしました。
当社はOEMを中心として数多くの製品の開発製造に寄与して参りました。またNB事業領域ではヘアケアブランド「エレンス2001」、薬用美白ボディケアブランド「ホワイトコンク」、100％天然由来の洗浄成分にこだわった「ナチュラセラ」、岩手県一関市の老舗酒造「磐乃井酒造」とコラボした美白化粧品「酒粕（SAKEKASU）シリーズ」など、長く愛され続けるプライベートブランドを展開し、さらには製造のみならず販路拡大に向けた輸入・輸出業務の支援など、化粧品メーカーとしては異例の幅広いサービスを提供しております。
リニューアルの背景
今回のリニューアルは、当社がお客様へ提供できる製品情報やサービスをより明確に、分かりやすくお伝えすることで、社会への貢献度を高め、より多くの方に当社およびサービスの認知を広げたいという想いから実施しました。新しい公式サイトは、自然素材にこだわった安心・安全な製品作りという理念を表現するため、全体をナチュラルなデザインで統一し、また社内の環境や社員の表情なども発信し、企業の雰囲気を感じ取っていただける内容としています。さらに、ひとつひとつのページやコンテンツに丁寧な解説を盛り込み、当社の製品・サービスを安心してお選びいただけるように配慮しています。
株式会社マーナーコスメチックスはこれからも「made in JAPAN」にこだわり、長年をかけて磨いてきたノウハウをOEM事業、NB事業、輸出入の事業などに活かし、自然からの恵みを利用した化粧品の開発・製造を通じて、日本の美容の発展に貢献してまいります。
マーナーコスメチックス オフィシャルサイト
https://marna.co.jp/
＜クレジット表記のご案内＞
株式会社マーナーコスメチックス
千葉県市川市原木1-3-31
TEL：0120-55-3760
URL：http://www.marna-shop.com/
配信元企業：株式会社マーナーコスメチックス
