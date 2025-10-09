日販テクシード、イグアス主催「iEVO2025」に出展 ～生成AIとIBMiの連携による新たなデータ分析の体験をテーマに講演～
日販テクシード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤澤 徹、以下 当社）は、2025年11月27日（木）に開催される株式会社イグアス主催のIBMiユーザー向けイベント「iEVO2025」に、プラチナスポンサーとして出展することをお知らせいたします。
当日は、「生成AI × IBMiでの新たなデータ分析の体験」と題したセッションに登壇し、IBMiに蓄積された基幹業務データをリアルタイムに分析し、企業のデータドリブン経営を支援する新たなソリューションをご紹介します。
▼生成AIを活用したIBMiデータのリアルタイム分析ソリューション概要
■ 出展の背景
多くの企業でデジタルトランスフォーメーション（DX）が加速する中、基幹システムであるIBMiに蓄積された膨大なデータをいかに迅速かつ効果的に経営判断へ活用するかが重要な課題となっています。当社は、この課題を解決するため、高速なデータ分析基盤と生成AIを組み合わせることで、専門的な知識がなくとも自然言語で直感的なデータ分析を可能にするソリューションの開発を進めてまいりました。
この度の「iEVO2025」では、本ソリューションの具体的な活用事例やデモンストレーションを交え、IBMiの新たな可能性をご提案いたします。
■ 講演・出展内容
セッション（講演）
時間 ：15:50～16:20
タイトル：生成AI × IBMiでの新たなデータ分析の体験
内容 ：生成AIを活用したIBMiデータのリアルタイム分析ソリューションのご紹介
展示ブース
・リアルタイムデータ分析ソリューション
IBMiの基幹業務データを、ユーザーに専門知識がなくても AI が分析。迅速な意思決定を支援します。
・ハイブリッドクラウドソリューション
オンプレミスのIBMiとクラウド環境を最適に連携。現行機能を活かしつつ柔軟性や拡張性を高め、ビジネスの変化に迅速に対応します。
・IBMi区画シェアード＆運用受託サービス
ハードウェア保守終了や運用体制の課題を解決するIBMiの区画シェアードサービス 。インフラ運用から保守までワンストップでご提供します。
■ 「iEVO2025」開催概要
日時 ：2025年11月27日（木）10:00～19:00（懇親会17:40～開始予定）
会場 ：住友不動産ベルサール、ベルサール新宿南口 iEVO 2025会場 4F
https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shinjuku/bs_shinjuku-minamiguchi/
対象 ：IBMiをご利用のお客様、IBMiにご関心のあるお客様
参加費：無料（定員400名 事前登録制）
公式サイト： https://iworldweb.info/event/ievo2025
主催 ：株式会社イグアス（https://www.i-guazu.co.jp/）
■日販テクシード株式会社について
出版業界のサプライチェーンをITで支えてきた豊富な経験とノウハウを強みに、クラウドからレガシーシステムまで幅広い技術対応力と高いコンサルティング力を発揮し、お客様のビジネス課題の解決に取り組んでいます。出版業界にとどまらず、専門商社・倉庫・物流など流通業全般のお客様を中心に、上流工程からシステム開発、運用・保守までワンストップでのサービス提供によりDXの実現に貢献しています。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。
https://solutions.techceed-inc.com/contact
配信元企業：日販テクシード株式会社
■日販テクシード株式会社について
出版業界のサプライチェーンをITで支えてきた豊富な経験とノウハウを強みに、クラウドからレガシーシステムまで幅広い技術対応力と高いコンサルティング力を発揮し、お客様のビジネス課題の解決に取り組んでいます。出版業界にとどまらず、専門商社・倉庫・物流など流通業全般のお客様を中心に、上流工程からシステム開発、運用・保守までワンストップでのサービス提供によりDXの実現に貢献しています。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。
https://solutions.techceed-inc.com/contact
配信元企業：日販テクシード株式会社
