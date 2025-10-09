「自動運転」求人は前月比5.3％増の6,251件、「MaaS」求人は5.0％減の765件（2025年9月版調査）｜自動運転ラボ
株式会社ストロボ（以下、当社／東京都港区 代表取締役 下山哲平）が運営する日本唯一の自動運転専門ニュースメディア『自動運転ラボ』（https://jidounten-lab.com）は、日本国内における自動運転・MaaS関連求人案件数の最新調査（2025年9月末時点）をまとめましたので、結果を発表いたします。
●最新の「自動運転」関連の登録求人案件数と動向
「自動運転」の関連求人案件数（主要転職4サイト）は2025年9月末時点で、前月比5.3％増、前年同月比21.3％増の6,251件となりました。過去最高の更新は5カ月連続です。
サイト別では、dodaが前月比5.6％増の5,813件、マイナビ転職は前月と変わらず253件、ランスタッドも前月と変わらず78件、エン転職は同7.0％増の107件でした。
●実証中止の自治体が散見されるものの・・・
自動運転移動サービスの実証実験は、これまで主に補助金などの国費頼りだったこともあり、最近は補助金の非交付などにより実証を中止する自治体も出てきています。
一方で、タクシー配車大手GOとGoogle/Waymoや日産などが自動運転タクシーの商用展開に乗り出しており、民間投資での実用化が進んで弾みがつけば、さらに自動運転関連求人は増える見通しです。
●最新の「MaaS」関連の登録求人案件数と動向
「MaaS」の関連求人案件数（主要転職4サイト）は2025年9月末時点で、前月比5.0％減、前年同月比7.6％減の765件となり、2カ月連続の件数減となりました。
主要転職サイト別では、dodaが前月比5.2％減の713件、マイナビ転職は同2.6％増の40件、ランスタッドは前月と変わらず10件、エン転職は同50.0％減の2件でした。
MaaS関連では公共交通機関のデジタル化は大手企業などで一服し、エンジニア求人などは継続して掲載されているものの、際だった採用強化などの動きは少なくなっている印象です。
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、モビリティ業界の最前線についてのニュースを発信する中で、自動運転・MaaS関連の求人案件数調査を毎月実施・公表しており、企業や団体の採用活動の一助となるよう努めております。
また、タクシーアプリのシェア争いやタクシー運転手の人手不足などの課題、自動車のカーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定市場に関する分析記事の発信も続けています。
