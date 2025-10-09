『種まく旅人5 ～醪のささやき～』 15年ぶりに菊川怜が映画に帰ってくる!!
15年ぶりの映画菊川 怜主演！！日本の第一次産業を応援する映画『種まく旅人』シリーズ最新作!!
『種まく旅人5 ～醪のささやき～』の公開日が10月10日（金）に決定しました。
ポスターの解禁とサイトでは予告編も解禁となります。
シリーズ5作目となる本作では兵庫県淡路島を舞台に、淡路島で作られる日本酒と兵庫県を代表的な産地とする酒米・山田錦にフォーカスを当て、そこに係る人々のものづくりの精神と現場で起きている問題や葛藤がリアルに描かれます。
主演は芸能活動を本格復帰した菊川 怜。日本酒を愛する農水省の地域調査官・神崎理恵を演じます。
共演に、金子 隼也、清水くるみ、朝井 大智、山口 いずみ、たかお鷹、白石 加代子、永島 敏行と実力はが脇を固めます。
監督は、本作がシリーズで2作目の監督となる篠原 哲雄。
篠原監督では2作目の『種まく旅人 くにうみの郷』にて同じ淡路島でタマネギと海苔を題材にした作品でした。
同じ場所にての作品作りとなります。
この度解禁するのは、菊川 怜演じる"日本酒オタク"の異名をとる農林水産省官僚の神崎理恵が、老舗酒造の伝統を未来へ伝え、直面する問題に真摯に向き合う姿に心打たれる予告映像。
後継ぎ問題、後継者の育成、伝統の継承など、神崎が目の当たりにした日本、酒産業が直面するさまざまな問題や課題。
それでも「人一倍、日本酒を愛してる」と、伝統を守り、人々の想いを一緒に未来へと繋いでいこうと奮闘する彼女の熱意が、徐々に周りの人間に伝わっていく様がドラマチックに描かれている。
併せて解禁されたポスターも「人々の想い、土地の願い。伝統を重んじて、未来へ繋いでいく。」というキャッチコピーと、老舗日本酒酒蔵に携わる面々の真剣な眼差しが印象的で、本作が織りなす味わい深い人間ドラマに期待が膨らむ。
ロケ地は淡路島の千年酒造。老舗の酒蔵で昔ながらの手法で日本酒を作られています。
ぜひ、10/10～の上映と舞台挨拶をお楽しみください。
関西は12日に元町映画館とイオンシネマ加古川、イオンシネマ明石、TOHOシネマス西宮、大阪ステーションシティシネマにて舞台挨拶です。
プレスリリース詳細へ