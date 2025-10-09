iPhone修理アイサポ【ヨークベニマル須賀川西店】が令和7年10月9日（木）OPEN！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポヨークベニマル須賀川西店を令和7年10月9日（木）にOPENしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績100万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
■アイサポヨークベニマル須賀川西店より皆様へ
この度、10月9日（木）に『iPhone修理アイサポヨークベニマル須賀川西店』がOPENしました。
当店は、福島県須賀川市のスーパーマーケット ヨークベニマル須賀川西店にあるフォトショップ パレットプラザヨークベニマル須賀川西店の店内にございます。
お客様の大切なiPhoneやiPadを安心して預けていただけるよう、画面のガラス割れやバッテリー交換、水没によるトラブルなど、さまざまな症状に対し心を込めて修理に取り組んでいます。
iPhoneやiPadは日常生活に欠かせない大切なパートナーです。そのため修理の際には「確実で丁寧に」を大切にして一つひとつの作業を慎重に行っています。
お客様が再び安心してお使いいただけるよう、わかりやすいご説明と誠実な対応を心がけています。
「頼んでよかった」と感じていただける修理店を目指し、地域の皆さまに寄り添ったサービスを提供してまいります。ちょっとした不具合でもどうぞお気軽にお声がけください。
スタッフ一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
【アイサポヨークベニマル須賀川西店店舗概要】
所 在 地：962-0006
福島県須賀川市山寺道14番5号 ヨークベニマル須賀川西 パレットプラザ店内
営業時間：10時～19時まで営業中（最終受付 18時）
電話番号：0120-400-954
iPhone修理アイサポヨークベニマル須賀川西店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenposukagawanishi/
アクセス方法：
・JR東北本線 須賀川駅より徒歩9分
・東北自動車道 須賀川ICより車で5分
・国道4号線 須賀川駅入口交差点より 車で1分
【駐車場】大型無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
