オンラインセミナー『後継者が乗り越えなければならない３つの壁』2025年11月18日（火）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『後継者が乗り越えなければならない３つの壁』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
いかに優れた社長であっても、人間である以上、寿命があります。
また、いかに素晴らしい事業であっても、永遠に成長し続けることはありません。
後継者はこの運命を受け止め、いつでも先代の代わりが務まる準備をしておかなければなりません。
しかし、後継者には乗り越えなければならない3つの壁が立ちはだかります。
その壁を乗り越え、先代が経験したこともないビジネス環境を生き抜いていくためのヒントをお伝えします。
【開催日】
2025/11/18（火） 13：00～14：30
【講 師】
株式会社アタックス 社長塾推進室室長
MBA（経営学修士）
小島 健嗣
【受講料】
一般：6,600円（税込）
メルマガ会員：無料 ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
経営者・後継者・経営幹部・人事総務部長
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2006
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
いかに優れた社長であっても、人間である以上、寿命があります。
また、いかに素晴らしい事業であっても、永遠に成長し続けることはありません。
後継者はこの運命を受け止め、いつでも先代の代わりが務まる準備をしておかなければなりません。
しかし、後継者には乗り越えなければならない3つの壁が立ちはだかります。
その壁を乗り越え、先代が経験したこともないビジネス環境を生き抜いていくためのヒントをお伝えします。
【開催日】
2025/11/18（火） 13：00～14：30
【講 師】
株式会社アタックス 社長塾推進室室長
MBA（経営学修士）
小島 健嗣
【受講料】
一般：6,600円（税込）
メルマガ会員：無料 ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
経営者・後継者・経営幹部・人事総務部長
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2006
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
プレスリリース詳細へ