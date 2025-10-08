亀岡市シニアチーム：大阪・関西万博シニアeスポーツ決勝大会の出場決定！
亀岡市（京都府）（市長：桂川孝裕）では、
全国の自治体の施策に先駆けて「ゲーム」ではないシニアeスポーツを活用して、
シニア世代の身体知の向上・世代間コミュニケーションの促進などを図るモデル事業を行っています。
このたびモチベーションの一つとして練習を行っていた、
大阪・関西万博で開催されるシニアeスポーツ決勝大会への出場が決定したことを紹介いたします。
【亀岡市（京都府）でのシニアeスポーツのモデル事業】
亀岡市には、全国で最初の自治体のｅスポーツ専用施設が京都府立京都スタジアム（サンガスタジアムby KYOCERA）（以下、京都サンガスタジアム）にあります。
京都サンガスタジアムｅスポーツZONEでは、自治体の施設として「ゲームセンタ化にはしない」というコンセプトのもと、京都府やいくつかの自治体、JeSAが推奨している「ゲームセンタにあるようなゲーム」や「一人でプレイする有料ゲーム」「スマホのゲーム」などではない「eスポーツ」のタイトルが選定して、毎年、eスポーツ大会が行われています。
亀岡市では、全国の自治体の施策に先駆けて「ゲーム」ではないシニアeスポーツを活用して、シニア世代の身体知の向上・世代間コミュニケーションの促進などを図るモデル事業を行い、
・大学の教授などでも提唱されているシニア層の健康促進・身体知の維持向上
・チームによるコミュケーション活性化・戦略など考案力・思考能力の活性化
・孫世代とも一緒にプレイできる世代間コミュニケーションの形成
・みんなで楽しめる公共施設の有効活用や地域コミュニティ離れの防止・活性化
などを図っています。
大会出場メンバーの練習の様子
【シニアeスポーツ「GeeSports大会」について】
2025年１０月１日（水曜）には、大坂・関西万博において、GeeSports万博実行委員会有限責任事業組合が主催するシニアeスポーツ大会「GeeSports大会」が行われます。
「GeeSports大会」のeスポーツタイトルは、京都府やJeSAが推奨している「ゲーム」ではないeスポーツの条件を満たします。
３人対３人で、ラジコン感覚で戦闘機や戦車を操作して相手の拠点を攻撃するシューティング形式の試合を行います。途中、３人がタイミングを合わせて、巨大ロボットに合体することができ、３人が同じ操作をすることで、ロボットを動かしたり攻撃をすることができ、３人のコミュニケーションで息を合わすことが重要になることが醍醐味の一つです。
（チームメンバーが集う亀岡市総合福祉センター）
【シニアeスポーツ「GeeSports大会」出場チーム】
亀岡市からは、亀岡市総合福祉センターに集う５人のチームが出場します。
・くにぼん７５歳男性（チームリーダ）「最年長。がんばるぞー！！」
・みーさん６８歳男性「万博にいけて、嬉しいです！！」
・かおるさん ６７歳女性「はじめての経験にドキドキ。がんばります！！」
・つじうらさん ７２歳男性「優勝目指してがんばります。」
・たなかさん ５５歳男性（司令塔）「最低でも優勝を目指してがんばっていただきます」
プレイヤ４人の平均年齢は、７０.５歳
＜チーム紹介および意気込み＞
市制７０周年を迎える亀岡市にある亀岡市総合福祉センターの利用者を中心に結成しました。急造チームですが、練習を重ねるごとに息もピッタリになってきました。強敵揃いだとは思いますが、優勝を目指してがんばります。
大会出場メンバーの作戦検討中
＜亀岡市の紹介＞
亀岡市は、京都駅から電車で嵐山を超えて約２５分、人口８万６千人ほどの地方都市です。亀岡駅の目の前には京都サンガＦ.Ｃのホームスタジアムがあります。
明智光秀が丹波平定の拠点とした城下町が今も残り、源頼政の平安時代から鎌倉時代への起点、足利尊氏の鎌倉時代から南北朝時代への起点、明智光秀の本能寺の変の起点など、日本の歴史を大きく変えてきた神秘的な都市で、多くの史跡めぐりが楽しめます。
さらに、嵐山から保津川渓谷の絶景を楽しめる嵯峨野トロッコ列車、嵐山へはスリルも楽しめる保津川下り、お泊りは京の奥座敷の名湯 湯の花温泉で、希少な黒毛和牛ブランド牛の亀岡牛を舌鼓。
運が良ければ神秘的な雲海が望める霧のまちでもあります。
ｅスポーツ・リアルスポーツ・歴史・食・体験観光など、飽きることのない総合都市にお越しください。
【関連団体】
公益財団法人 亀岡市福祉事業団
所在地：京都府亀岡市内丸町45-1
理事長：佐々木 京子
事業内容：亀岡市総合福祉センターの指定管理者として、障害者・高齢者・勤労女性・勤労青少年及び地域住民の職業生活・教養の向上、健康の増進、就労支援、社会参加・交流・余暇活動の促進、連帯感の醸成等に関する事業を行うことにより、市民福祉の増進に寄与している
ホームページ： https://k-fukusi-j.or.jp/
一般社団法人ジャパンｅスポーツアソシエイション（JeSA)
所在地：東京都中央区銀座１-２２-１１
代表理事：尾方 説
事業内容：主に全国の自治体や地域企業とコラボして、「ゲーム」ではなく「ｅスポーツ」を
通じたデジタルイノベーション人材の発掘・育成・就労支援、ｅスポーツを通じた継続的持続可能な地域活性化事業の創生などを行っています。
ホームページ： https://www.JeSports.or.jp/
＜後援団体＞
一般社団法人京都ｅスポーツ協会
所在地：京都市北区紫野上柏野町５９－１８
代表理事：堀川 宣和
京都におけるeスポーツの情報の共有と拡散を行うことでeスポーツに関する認知度を高め、eスポーツの活性化に寄与するため、京都の文化や伝統を尊重し、新しい「ｅスポーツ文化」を創生しています。
ホームページ： https://kyoto-esports.org/
