おいしい笑顔をお届けするコープ自然派のクリスマスケーキが今年も登場！食品添加物に頼らずに作ったオリジナルケーキや、米粉のロールケーキ、さらにエシカルな苺を使ったチーズケーキが登場♪

生活協同組合連合会 コープ自然派事業連合

今年も「クリスマスケーキ」の予約受付がはじまりました。食品添加物に頼らずに作ったオリジナルケーキや、ご自身でデコレーションを愉しんでいただける米粉を使ったロールケーキ、規格外の苺をアップサイクルしたエシカルなケーキなどバラエティ豊かに取り揃えました。今年のクリスマステーブルを彩るケーキをぜひご覧ください。

食品添加物に頼らない、こだわりのクリスマスケーキいちごのデコレーションケーキ

【商品情報】

・商品名：いちごのデコレーションケーキ・冷蔵

・参考価格：5号(15cm)5,850円［6,318円(税込)］

・原材料：生クリーム(国内製造)、イチゴ、卵、粗糖、小麦粉、ハチミツ、牛乳、バター、寒天(一部に小麦・卵・乳成分を含む)

・製造：弁天堂

・注文受付開始：［オンライン］ 2025年9月22日(月)～ ［カタログ］2025年10月6日（月）～

※商品はコープ自然派5生協(2府8県)に加入して利用いただけます

大切にしている、こだわり

いちごのデコレーションケーキは、兵庫県産小麦、よつ葉の乳製品、たむらのタマゴのPHF卵(PHF：ポストハーベストフリー)、自然派Style種子島洗糖など、こだわりの原材料を使ったコープ自然派オリジナルケーキです。もちろん、食品添加物は不使用です(※製造時、食品添加物不使用。原材料由来の加工助剤は除く)。脱プラスチックの観点からプラスチック製オーナメントではなく、紙製のオーナメントを採用しています。

世界にたった1つ！オリジナルのクリスマスロールケーキを作ってみよう♪フルーツや粉糖をあしらったデコレーションイメージ

【商品情報】

・商品名：米粉のクリスマスロールケーキツリー・冷凍

・参考価格：1セット4本入3,920円［4,234円(税込)］

・原材料：【ケーキ】卵（国産）、米粉（米：四万十市産）、粗糖、生クリーム（乳成分含む）、圧搾菜種油、牛乳、パセリ

【チョコプレート】砂糖、ココアバター、カカオマス、全粉乳、植物油脂/乳化剤（大豆由来）、香料、着色料（酸化チタン、黄４、黄５）

・製造：Freely.Style

・注文受付開始：［オンライン］ 2025年9月22日(月)～ ［カタログ］2025年10月6日（月）～

※デコレーションに使用しているオーナメントやフルーツ、粉糖は付属品ではありません※商品はコープ自然派5生協(2府8県)に加入して利用いただけます

大切にしている、こだわり

細身に仕上げたロールケーキを、クリスマスツリーに見立てご家庭でデコレーション！高知県四万十市産原料米100％の米粉の生地と北海道産の生クリームを使ったくちどけの良いロールケーキです。淡いグリーンのケーキのスポンジには、工房の畑で自家栽培したパセリを使用しており爽やかな風味をお楽しみいただけます。

規格外の苺もおいしく、かわいく。エシカルなクリスマスを♪エシカル苺のホワイトクリスマスチーズケーキ

【商品情報】

・商品名：エシカル苺のホワイトクリスマスチーズケーキ・冷蔵

・参考価格：5号(15cm)3,280円［3,542円(税込)］

・原材料：生クリーム（生乳（北海道産））、クリームチーズ、卵、砂糖（粗糖）、苺、牛乳、玄米粉、バター、甘酒、米油、有機ドライクランベリー、有機レモン果汁、ゼラチン、ピスタチオ、有機バラ、食塩、（一部に卵・乳成分・ゼラチンを含む）

・製造：株式会社seed

・注文受付開始：［オンライン］ 2025年9月22日(月)～ ［カタログ］2025年10月6日（月）～

※商品はコープ自然派5生協(2府8県)に加入して利用いただけます

大切にしている、こだわり

玄米粉で焼き上げたふわふわもちもち食感のチーズケーキ。チーズケーキと生クリームの上に規格外のエシカル苺と粗糖で炊いた、seed自家製苺グラサージュを流し込み苺を載せて、ドライフルーツ、玄米粉で作ったクランチクッキーをアクセントに大人かわいく上げました。規格外のフルーツをアップサイクルしたエシカルなチーズケーキです。

ほかにも、こだわりのクリスマスケーキがラインアップ！

国産原料にこだわったクリスマスケーキや、よつ葉乳業のクリームチーズを使用したチーズケーキなど、コープ自然派ならではのクリスマスケーキを取り揃えています。

「誰もが有機農産物を食べることができる社会へ」

コープ自然派は、生産者との顔の見える関係を大切にし自然と共存する暮らしをめざし、四国・関西のエリアで事業を展開。厳しい独自基準を設け、国産にこだわった食品添加物に頼らない商品やオーガニックや環境保全型農業で育まれた野菜を中心に取り扱う生活協同組合です。有機の学校をはじめとする有機農業を拡げる取組など多岐に渡り活動を行っています。

生活協同組合連合会 コープ自然派事業連合

［コープ自然派しこく・コープ自然派おおさか・コープ自然派兵庫・コープ自然派奈良・コープ自然派京都］

・所在地：〒651-2228 神戸市西区見津が丘３丁目８番５号

・公式サイト > https://www.shizenha.ne.jp/

・自然派Style > https://www.shizenha-style.jp/

・オンラインTable > https://table-shizenha.jp/



>>加入をご検討の方はこちら

https://www.shizenha.ne.jp/weekly-delivery/