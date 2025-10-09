







東海酒造株式会社（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：森川拓也）の「尾張」シリーズが、世界で最も権威ある蒸溜酒の品評会の一つ「インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ(ISC)2025」において、4銘柄がメダルを受賞いたしましたので、お知らせいたします。

≪受賞内容≫

ISC2025（インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ）

シルバーメダル受賞

・尾張 エクスバーボン

・尾張 ロイヤルモルト

ブロンズメダル受賞

・尾張 ミズナラカスク

・尾張 ハイクラスモルト

≪ISCについて≫

International Spirits Challenge（インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ）は、1995年に設立された世界で最も権威のある蒸溜酒の品評会の一つです。

毎年イギリスで開催され、世界中のウイスキー、ジン、ウォッカ、ラム、テキーラなど様々なカテゴリーのスピリッツが厳格に評価されます。

審査は各カテゴリーの専門家によるブラインドテイスティング方式で行われ、製品は外観、香り、味、フィニッシュなどの要素に基づいて評価され、ゴールド、シルバー、ブロンズなどのメダルが授与されます。

この品評会で高い評価を得ることは、メーカーにとって大きな名誉であり、国際市場での認知度向上にも繋がります。

≪今回の受賞について≫

創業して間もない当社にとって、世界的な品評会ISCで4銘柄が受賞したことは、大きな喜びであり、自信となりました。

愛知県限定のウイスキーとして展開している「尾張」シリーズの品質が世界基準で認められたことを心より嬉しく思います。

「尾張」シリーズは、それぞれ異なる個性を持つ味わいを実現しています。

特にシルバーメダルを受賞した「尾張 エクスバーボン」「尾張 ロイヤルモルト」は、樽由来の豊かな風味と滑らかな口当たりが特徴で、ブロンズメダルを受賞した「尾張 ミズナラカスク」「尾張 ハイクラス」も、それぞれ独自の魅力を持つ製品として高く評価されました。

≪今後の展望≫

この受賞を大きな励みとして、東海酒造は更なる品質向上に挑戦し続けます。

まだ始まったばかりの私たちですが、この喜びを糧に、もっと多くの方に愛される製品づくりに邁進してまいります。

≪商品に関するお問い合わせ先≫

東海酒造株式会社 担当：森川

本社：〒468-0014 愛知県名古屋市天白区中平5丁目2107

工場：〒496-0911 愛知県愛西市西保町北川原23-12

TEL：052-838-8175

Mail：info@tokaishuzo.com

HP：https://tokaishuzo.com

※ウイスキーは愛知県内限定での販売となります

※少人数での運用のため、お客様へのメール返信や確認に遅れが生じますのでマーケティング等の売り込みや営業メールはお断りしております

≪本プレスリリースお問い合わせ先≫

東海酒造株式会社 広報

Mail：pr@tokaishuzo.com

※こちらもマーケティング等の売り込みや営業メールはお断りしております