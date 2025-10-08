ベター・プレイス、中道リースと業務提携

株式会社ベター・プレイス

「福祉はぐくみ企業年金基金」（以下、「はぐくみ企業年金」）を中心に、企業年金・退職金制度の導入・設計をサポートする株式会社ベター・プレイス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：森本 新士、https://bpcom.jp/、以下、ベター・プレイス）は、中道リース株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：関 崇博、以下、中道リース 証券コード：8594）と業務提携をしたことをお知らせいたします。

■本業務提携の背景・目的

中小企業における人材不足は深刻な課題となっており、企業にとって人材の確保・定着対策は喫緊の課題です。

中道リースは、札幌証券取引所に上場している企業で、主に東日本を拠点に展開する総合リース会社です。「わが社は事業を通じ、社会の発展に貢献する。」を経営の理念として掲げ、持続可能な社会と環境の保全に向けて、リース業にとどまらず多様な金融サービスや関連ビジネスを展開しています。また、地域に根ざした企業として、地域社会との共生を大切にしながら、経済の発展と豊かな暮らしの実現に貢献しています。

ベター・プレイスが導入推進する 「はぐくみ企業年金」 は、2018年4月に設立された確定給付企業年金（DB）で、従業員が着実に資産を積み上げていくことで、お金の心配なく安心して働くことができるよう支援する制度です。「お金の福利厚生」として、人材不足に悩む中小企業を中心に導入法人数を伸ばしています。

今回の業務提携により、中道リースが人材不足に悩む中小企業を中心とした法人顧客に「はぐくみ企業年金」を紹介することで、より包括的な人材定着・福利厚生ソリューションを提供し、持続可能な雇用環境の構築を目指します。

ベター・プレイスは今後も「はぐくみ企業年金」を通じた中小企業の人材確保・定着支援を推進し、地域経済の発展に貢献してまいります。

■「はぐくみ企業年金」について

現在我が国は、人口減少と超高齢化による「就労人口の減少」が進み、慢性的な人手不足の現状があります。また、若年労働者が企業を退職する理由は経済的な理由が最多*¹であり、働く世代の老後の不安の第一位は「お金」*²となっています。

勤務する企業規模や居住する地域によって生じている経済格差、これは将来の資産形成、老後資金にも大きく影響しています。私たちは、主に中小企業とそこで働く方を支えるため、企業にも従業員にもメリットがある企業年金制度「はぐくみ企業年金」の導入を推進しています。

「はぐくみ企業年金」は厚生年金被保険者であれば、従業員（非正規雇用含む）でも役員でも加入可能な確定給付企業年金（DB）で、事業主側はコストを抑えながら企業年金・退職金制度を構築することができます。企業年金・退職金制度の充実が従業員満足度向上・離職率低下につながったというお声もいただいており、特に人手不足が深刻化している中小企業や福祉業界において、従業員に安心して働いてもらうための「お金の福利厚生」としてご好評いただいています。

従業員側のメリットには、難しい投資の知識が不要で、元本が保証*³されていることがあげられます。また、原則60歳以上にならないと受け取りができない企業型DC（企業型確定拠出年金）やiDeCo（個人型確定拠出年金）に比べて、高齢期の資産形成を目的とした積み立てが基本となる点は同じですが、年金として受け取るのではなく退職時や休職時、育児・介護休業時にも受け取る選択が可能なため、育児や介護を将来に控える従業員から厚い支持を集めています。

現在、導入法人の96%が従業員300名以下の中小規模法人*⁴で、約4割の法人が福祉・医療・教育関連*⁵となっています。

*³運用実績により不足が生じた場合は、事業主が不足分を補てんします。

サービス紹介サイトURL：https://bpcom.jp/hagukumikikin/

（出所）

*¹厚生労働省 令和5年若年者雇用実態調査の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/4-21c-jyakunenkoyou-r05_gaikyou.pdf

*²金融庁 金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」2019年6月

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20190603.html

*⁴厚生年金被保険者数記録のある2018年4月～2024年9月現在までに導入した2,849法人が対象

*⁵2018年4月～2024年9月現在までの実績

※事業所・加入者数：2025年6月末時点

※平均本人掛金：2024年9月末時点

※平均加入率算出根拠

期間：直近1年（2023年10月～2024年9月）の導入法人（1,602法人/1,665事業所）

加入率：実加入者数／対象者数（被保険者数のうち加入できると判断された人数）

■中道リース株式会社

＜会社概要＞

会社名：中道リース株式会社

代表取締役社長：関 崇博

本店所在地：札幌市中央区北1条東3丁目3番地

設立：1972（昭和47）年4月21日

URL： https://www.nakamichi-leasing.co.jp/

■株式会社ベター・プレイス

私たちは「ビジネスを通じて、子育て世代と子どもたちが希望を持てる社会をつくる。」という企業理念を掲げ、富裕層ではない一般の人たちが「お金の心配なく」「自分らしく働ける」社会を目指しています。

中小企業従業員やエッセンシャルワーカーの多くは、世の中を支える大切な仕事をしているにもかかわらず、大企業で働く人々と比べて所得水準が高くありません。また、勤務先に企業年金・退職金制度が設けられていないことが多いため、その恩恵を十分に享受できていません。

将来のお金の心配を抱えることは、QOL（クオリティ・オブ・ライフ）の低下や、子どもを望んでも安心して生み育てることができない心理状態につながります。

将来への「希望格差」― ベター・プレイスは、この課題を解決するために事業活動を行っています。

＜主なサービス＞

企業年金DXシステム「はぐONE」の提供

「福祉はぐくみ企業年金基金」企業年金・退職金制度導入設計・サポート

企業型確定拠出年金導入設計・サポート

＜会社概要＞

会社名：株式会社ベター・プレイス

所在地：東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル15F

代表者：代表取締役社長 森本 新士、 代表取締役COO 古市 成樹

設立：2011年10月17日

URL： https://bpcom.jp/

