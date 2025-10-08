イノフィス、「名古屋 スマート物流EXPO」に出展

株式会社イノフィス

アシストスーツを製造・販売する、東京理科大学発スタートアップの株式会社イノフィス（東京都八王子市、代表取締役社長：乙川 直隆）は、2025年10月29日(水) ～31日(金)に開催される「第5回［名古屋］スマート物流 EXPO」に出展します。

出展ブースでは、アシストスーツ「マッスルスーツ(R)」シリーズを展示するほか、新製品として、物流倉庫のパレタイズ作業における身体的負担を軽減する人工筋肉を使用した、人と協働するハンドリングロボットを展示します。出展中のご取材も受け付けておりますので、ご希望の際は広報担当までご連絡ください。

■展示概要

新製品のハンドリングロボット（発売時の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます）

物流業界では、重い荷物の荷下ろしや仕分けが日常的に行われ、作業者への身体的負担が課題となっています。ICTやロボットの導入が進むものの、パレットの積み替えや段ボールの開封など「名もなき荷役作業」が残っており、これが作業者の身体的負担を生んでいます。腰痛は欠勤や離職の原因にもなり、人手不足をより一層深刻化させています。

イノフィスはこうした負担の対策ソリューションとして、空気圧式の人工筋肉により最大補助力27kgfで腰をサポートする外骨格式アシストスーツ「マッスルスーツ Exo-Power(R)」や、腰の負担を35％軽減する※1サポータータイプのアシストスーツ「マッスルスーツSoft-Power(R)」などを開発・販売しており、日本全国の物流拠点で導入されています。

今回は既存のマッスルスーツシリーズのほか、当社で初めての物流業界に特化した新製品であるハンドリングロボットを展示します。物流倉庫などにおけるパレタイズ作業での身体的負担を軽減する、自社開発のバランサー型の、人と協働するロボットです。バランサーは大掛かりで現場に据え付けが必要なものが多い中、今回の新製品は電動台車に搭載されているため、設置工事が不要で倉庫内を自在に移動可能です。またイノフィス独自の人工筋肉を使用したエアー駆動であることも特徴です。

※1 当社実証実験により

■展示会概要

開催展名：第5回［名古屋］スマート物流 EXPO - 物流DX/ロボット/カーボンニュートラル展 -

会期：2025年10月29日（水）～31日（金） 10:00～17:00

会場：ポートメッセなごや

来場登録：https://www.nepconjapan.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1478388945202252-G2O

ブース：第2展示館 N27-28

■出展製品（新製品を除く）

◯「マッスルスーツExo-Power(R)（エクソパワー）」

シリーズ最大補助力をもつ外骨格型アシストスーツです。圧縮空気を使用した 人工筋肉が 27kgf の補助力を発揮。重量物の持ち上げや中腰作業での腰の負担を軽減します。中腰姿勢による腰への負担が大きい介護、農業、漁業、建築業、製造業など、様々な作業現場で幅広く利用されています。

マッスルスーツExo-Power◯「マッスルスーツEvery(R)（エブリイ）」

中腰姿勢を保つ、人や重い物を持ち上げるなどの作業時に腰の負担を低減するアシ ストスーツです。最大 25.5kgf の補助力、重量は 3.8kg と軽量。電力を使用せず、圧縮空気を使用した人工筋肉が補助力を発揮するため、製造、農業、介護、物流、建設業などの作業現場にご利用いただけます。

マッスルスーツEvery◯「マッスルスーツ Soft-Power(R)（ソフトパワー）」

マッスルスーツシリーズで培った人工筋肉のアシスト技術をサポーターの背面部に組み込むことで、サポータータイプでは最強クラスの補助力を実現。また、身体への接触面積が小さいため暑さを感じにくく、夏場も気軽に着用できます。肩のバックルでサポートをオン・オフに切り替えることができるため、着用したままで車両運転も OK。一日中着用し続けていても疲れを感じません。

マッスルスーツSoft-Power〇「マッスルスーツ Soft-Power EASY-LIFT(R)（ソフトパワーイージーリフト）」

日々腰の負担の大きな作業をしている方々に向け、しっかりしたアシスト力と、作業の邪魔をしない衣服のような身軽さはそのままに、個人でも導入しやすい手頃な価格を実現したエントリーモデルです。腰部の負担を 33％軽減し、本体重量も 310g で軽く動きやすいのが特徴です。また装着も簡単で、洗濯可能で取扱いが簡単なことも魅力の一つです。

マッスルスーツSoft-Power EASY-LIFT

※「マッスルスーツ」は株式会社イノフィスの登録商標です。

【マッスルスーツ無料トライアルはこちら：https://lp.musclesuit.co.jp/(https://lp.musclesuit.co.jp/)】

〇 当社販売商品ラインナップ

＜アシストスーツ体験ショールーム 体験者募集中＞

マッスルスーツシリーズラインナップ

イノフィスは、「マッスルスーツ」シリーズや他社のアシストスーツ、物流系ソリューションの体験・相談が可能なショールーム「神楽坂ショールーム」を、2025年5月に開設しました。

累計35,000台を超える出荷実績を持つ「マッスルスーツ」は、介護、農業、製造、物流、建設など多様な現場で導入が進んでいます。導入検討者や販売代理店候補、報道関係者の皆様に、実際の使用感をご体験いただくことが可能です。また、弊社が今後取り扱いを予定している物流系ソリューションの展示も、順次進めてまいります。

アシストスーツショールーム

【ショールーム概要】

名 称：「神楽坂ショールーム」

所在地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋４丁目１０－１ セントラルプラザ 2階

東京理科大学神楽坂キャンパス インキュベーション施設ルーム３

営業時間：平日火曜～金曜 10:00～17:00（完全予約制）

予約方法：下記URLに記載の予約フォームよりお申し込みください。

https://innophys.jp/exhibition-hall/ (https://innophys.jp/exhibition-hall/)