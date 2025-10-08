ドコモgacco主催「次世代リーダー育成の最前線を知る！人事担当者100人交流会」 開催

株式会社KAKEAI

1on1ミーティングをはじめとする面談サポートシステム「Kakeai（カケアイ）」を開発・運営する株式会社KAKEAI（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 皆川恵美、以下KAKEAI）は、株式会社ドコモgacco（所在地：東京都港区、代表取締役CEO 宮原理夏、以下ドコモgacco）が主催する人事担当者向けイベント「次世代リーダー育成の最前線を知る！人事担当者100人交流会(https://biz.gacco.co.jp/networkingevent-for-hr)」に、代表取締役社長 皆川恵美が登壇することをお知らせします。

本イベントは、NTTドコモ、NTT、大成建設、IHIといった大手企業の人事部門が登壇し、次世代リーダー育成の最新事例をピッチ形式で紹介する、人事担当者向けの情報交換とネットワーキングの場です。KAKEAIの皆川は、ドコモgaccoとのトークセッションに登壇し、企業の成長に不可欠な次世代リーダー育成について議論を深めます。



▶︎ 申し込みはこちら：https://biz.gacco.co.jp/networkingevent-for-hr

イベント概要

次世代リーダー育成に関する最新の取り組みや成功事例を直接聞ける貴重な機会です。

管理職育成、越境学習、リベラルアーツなど幅広いテーマをカバーし、参加者は自社の課題解決に活かせる具体的なヒントを持ち帰ることができます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41953/table/166_1_f9e4411d708ff39ca61f32791ecf66fc.jpg?v=202510090626 ]人事担当者交流会のポイント- 大手企業の実践事例を直接聞けるNTTドコモ、NTT、大成建設、IHIといった有名企業の人事部門が登壇し、次世代リーダー育成の最新事例をピッチ形式で紹介します。- 自社に活かせるヒントを得られる管理職育成、越境学習、リベラルアーツなど幅広いテーマをカバー。自社の課題に合わせて取り入れられる施策のアイデアや成功事例を持ち帰ることができます。- 人事担当者同士の交流機会参加者同士のネットワークづくりや情報交換を通じて、自社の取り組みに役立つリアルな知見を得られます。タイムスケジュール・登壇者

【第一部】

18:00～18:05 ご挨拶

18:05～18:45 企業人事担当者によるミニピッチ

18:45～19:00 ドコモgacco×KAKEAIトークセッション

【第二部】

19:00～20:00 交流会

登壇企業とテーマ（一部抜粋）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/41953/table/166_2_82248bdbc6e687bc071594320d11ff8e.jpg?v=202510090626 ]

※上記は現時点のものであり、変更の可能性がございます。

【株式会社ドコモgaccoについて】

会員130万人を超える国内最大級のオンライン動画学習サービス「gacco」を運営しています。それに加えて、2023年には法人向けサービス「gacco for Biz」を拡大し、法人向けにDXのリスキリングに欠かせない「DX人材育成プログラム」や「AIプロンプト思考ビジネスプログラム」を提供しています。また、歴史や哲学、自然科学の領域からビジネス創造力を養成する「リベラルアーツ思考ビジネスプログラム」の提供にも取り組んでいます。

企業概要

所在地｜東京都港区南麻布1丁目6番地15号

設立｜2009年9月

代表｜代表取締役CEO 宮原理夏

https://gacco.co.jp/

【株式会社KAKEAIについて】

パーパス

あなたがどこで誰と共に生きようとも、

あなたの持つ人生の可能性を絶対に毀損させない。

企業概要

本社｜東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル11F

設立｜2018年4月12日

代表｜代表取締役社長 皆川恵美

資本金｜16億5818万円（資本準備金含む）

顧問｜小島武仁｜東京大学大学院経済学研究科 教授 東京大学マーケットデザインセンター（UTMD）所長（経済学）他

特許｜「二者間のコミュニケーションにおいて個々人への関わり方を改善するためのコンピュータシステム、方法、およびプログラム」他（特許6534179号、6602996号、6602997号、6651175号、6813219号、7057011号、7057029号、7084665号、7462175号、7566265号、米国特許第11461724号、韓国特許第10-2782724号、シンガポール特許第11202114116W号）

https://kakeai.co.jp/