スーパーマーケット「コモディイイダ」へのローソン銀行ATM新型機の設置について

株式会社ローソン銀行

当行は、2025年9月19日（金）に株式会社コモディイイダ（東京都北区、代表取締役社長 飯田 武男、以下「コモディイイダ」）が運営するスーパーマーケット「コモディイイダ 東大宮店」にローソン銀行ATM新型機を1台設置いたしました。コモディイイダとは、2023年に同社の店舗へのATM設置について合意しており、2025年9月末までに17台のローソン銀行ATM（新型機15台、現行機2台）を設置完了いたしました。

ローソン銀行ATMは、各銀行や信用金庫などを含むほぼすべての金融機関のカードでの現金の入出金取引などに加え、海外で発行されたカードでのお引出しが可能です。現行のATMでもQRコード※1決済アプリでの現金でのチャージサービスをご提供していますが、新型機では、NFC※2を搭載することで、交通系電子マネー※3などへの現金でのチャージが可能となりました。

コモディイイダでは、東京都、埼玉県、千葉県に85店舗（2025年9月末時点）のスーパーマーケットを展開しています。現金の入出金機能のほか、店舗で利用できる各種キャッシュレス決済手段にも対応している当行ATMが、お客様の利便性向上につながるものとしてご評価いただき、設置することとなったものです。

当行では、全国のローソン店舗に加え、商業施設やスーパーマーケットなどローソン店舗以外へのATM設置を加速しており、全国で13,900台を超えるATMを設置しています。ATMの機能やサービスの拡充とともに、お客さまのニーズを踏まえた設置を進め、お客さまの利便性向上に引き続き取り組んでまいります。

ローソン銀行ATM新型機

※1「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※2「NFC」は「Near field communication」（近距離無線通信技術）の略となります。

※3 対象となるのは、「Kitaca」「Suica」「PASMO」「TOICA」「manaca／マナカ」「ICOCA」「SUGOCA」「nimoca」「はやかけん」の9種類です（PiTaPaは除く）。「Kitaca」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。「Suica」「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。「PASMO」は、株式会社パスモの登録商標です。「TOICA」は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。「manaca/マナカ」は、株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシーの登録商標です。「ICOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。「SUGOCA」は、九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。「nimoca」は、西日本鉄道株式会社の登録商標です。「はやかけん」は、福岡市交通局の登録商標です。

以 上

＜別紙＞

１．設置内容

設置内容

2．ローソン銀行ATM新型機でご利用いただけるサービス

(1) 銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、JA バンク、JF マリンバンク、商工組合中央金庫、証券会社、生命保険会社、クレジットカード会社など国内で発行されたほぼすべてのカードでのお取引き

(2) 海外で発行されたVISA（PLUS を含む）、Mastercard（Maestro と Cirrus を含む）、UnionPay（銀聯）、JCBのカードでのお取引き

(3) 電子マネー、決済アプリへの現金のチャージなどのサービス

(4) 海外送金専用カードのお取扱い

(5) スマホATM※1サービス（一部金融機関について、カードに代わってスマートフォンのアプリでのATMでの入出金ができるサービス）

※1 「スマホATM」は株式会社セブン銀行の登録商標です。

※ご利用可能なカードの種類その他サービスの詳細については、ローソン銀行ホームページ（https://www.lawsonbank.jp/）またはローソン銀行ATMにてご確認ください。