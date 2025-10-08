-150℃以下・-80℃帯で、お客様拠点の保管状態を維持できる「バルクスペック」管理を開始

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

「細胞・検体保管サービス(https://www.wanbishi.co.jp/cryogenic-archives/)」を展開するNIPPON EXPRESSホールディングス株式会社のグループ会社である株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ（代表取締役社長：高橋 豊、以下、ＮＸワンビシアーカイブズ）は、2025年10月8日（水）にバルクスペックでの管理（-150℃以下・-80℃帯）を開始しました。

ＮＸワンビシアーカイブズでは「お客様拠点内の保管状態のまま」「容器を移し替えることなく」お預かりする管理形態を「バルクスペック」と定め、5月に先行リリースした-150℃以下に続き、-80℃帯においても取扱いを開始しました。

【バルクスペック管理の特長】

（１） 一次容器（最小単位）での入出庫が可能

温度を保った作業環境下で、保管ケース（二次容器）からの取り出し・差込等を実施。

（２） GMP準拠体制での作業

独自の手順を構築し、教育を受けた当社専門スタッフによる高品質な作業を実現。

（３） 徹底した記録管理

お客様が管理されている番号と弊社管理番号を紐づけ、情報管理を一体化。

ＮＸワンビシアーカイブズは、バルクスペック管理を開始したことにより、保管単位の幅が広がり、より一層お客様のご要望に応じたサービスの提供が可能となりました。

細胞・検体等の保管先を探している、BCP対策を検討している、保管業務の負荷を軽減したい、などお悩みのある方はぜひＮＸワンビシアーカイブズへご相談ください。

【株式会社ＮＸワンビシアーカイブズについて】

商号 ：株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

URL ：https://www.wanbishi.co.jp/

本社 ：東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズ オフィス

代表者 ：高橋 豊

事業内容 ：データ・ソリューション事業

保険代理店事業（生命保険・損害保険）

【本リリースに関する問い合わせ先】

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

経営企画部 広報担当：池田・神谷・里村

TEL：03-5425-5400 Email：koho@wanbishi.co.jp



【サービスに関する問い合わせ先】

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

凍結保管事業室 担当：矢野・佐藤(藍)・松橋

TEL：03-5425-5300 Email：CGA_Support@wanbishi.co.jp