三井倉庫ロジスティクス、HacobuのMOVOシリーズで出荷業務DXを実現。「配車・運送・庫内」情報をシームレスに一元管理

データの力で物流課題を解決する株式会社Hacobuは、三井倉庫ロジスティクス株式会社（以下、三井倉庫ロジスティクス）による、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista（ムーボ・ヴィスタ）(https://hacobu.jp/movo-vista/)」およびトラック予約受付サービス「MOVO Berth（ムーボ・バース）(https://hacobu.jp/movo-berth/)」の導入事例記事を公開しました。

三井倉庫ロジスティクス関東事業所では、従来の電話・FAX・紙による配車管理やホワイトボードでの庫内スケジュール管理が、業務の属人化・煩雑化を招いていました。2019年に幹線便向けに「MOVO Berth」を導入した後、今回新たに「MOVO Vista」を採用し直送便にも活用を拡大。これにより、配車から出荷までの一連の業務効率化を実現しました。

導入の成果、事例記事の全文はこちら＞＞

https://hacobu.jp/case-study/17654/

導入の背景

三井倉庫グループの中核企業である三井倉庫ロジスティクスは、家電、玩具、雑貨、食品など多様な分野で最適なサプライチェーンを提供しています。関東事業所は、大手電機メーカーの物流業務請負企業として大型製品を全国配送しており、1日あたり最大100台のトラックが出入りする重要な物流拠点です。

従来はFAXや電話で運送事業者との調整を行い、注文書を紙で保管していたため、業務が煩雑で属人化が進んでいました。さらに、荷待ち削減の取り組みを進める中で、既存の方法では事務工数増加の懸念がありました。

MOVO Vista・MOVO Berth導入の成果

配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」について

- 配車から庫内作業の情報を一元化配車担当・運送会社・庫内作業担当がMOVO上で同じ情報を共有。積み込み内容や納品情報まで一元化され、確認作業や電話連絡の手間が削減されました。- 属人化の解消とペーパーレス化配車情報をクラウドで一元管理することで、注文書の紙管理を撤廃。1日あたり約80枚の紙がゼロとなり、誰でも情報にアクセスできる体制を構築しました。- 待機時間削減と運送会社の利便性向上運送会社が自ら入場時間を予約できる運用へ切り替え、予約者の納得感を高めると同時に、入場から積み込み、退場までの流れをスムーズにしました。

「MOVO Vista」は、荷主・元請・運送会社の企業間をつなぐ配車受発注・管理クラウド。オンラインでの受発注・通知・記録により、書面化・電子化を実現。電話・FAX・メールを削減し、業務の効率化と属人化の解消に貢献します。各拠点・各案件の輸配送データを蓄積・可視化し、拠点横断の最適化を支援します。

https://hacobu.jp/movo-vista/

トラック予約受付サービスシェアNo.1（※1）「MOVO Berth」について

Hacobuが提供する「MOVO Berth」は、荷待ち・荷役時間の削減や物流現場の生産性向上を実現するシェアNo.1（※1）のトラック予約受付サービスです。入場予約・入退場受付によって、物流センター・工場における荷待ちの改善や生産性向上を支援します。車両の入場時間を分散し、計画的な入出荷作業で荷待ち問題を解決します。荷待ちや作業にかかっている時間を可視化し、物流改善にお役立ていただくことも可能です。複雑な運用パターンにも柔軟に対応できるプロダクト機能と、専任担当者による豊富なノウハウを活かした手厚い導入支援によって、導入後の運用定着まで高い確率で実現します。

https://hacobu.jp/form/document-sd-berth/

株式会社Hacobuについて

クラウド物流管理ソリューション「MOVO（ムーボ）」シリーズと、物流DXコンサルティング「Hacobu Strategy（ハコブ・ストラテジー）」、物流DXシステムインテグレーション「Hacobu Solution Studio（ハコブ・ソリューションスタジオ）」を展開。5年連続シェアNo.1（※1）のトラック予約受付サービス「MOVO Berth」、動態管理サービス「MOVO Fleet」、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」、AI発注・輸送最適化サービス「MOVO PSI」などのクラウドサービス、ドライバーの働き方を変えるスマホアプリ「MOVO Driver」の提供に加え、物流DXパートナーとして企業間物流の最適化を支援しています。

URL：https://hacobu.jp/

※1 出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス‧ソリューション市場の実態と展望【2024年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03240/ バース管理システム市場の売上高および拠点数におけるシェア