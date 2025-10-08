太陽光・蓄電池販売の幅広いネットワークを持つFit Founderとバイウィルが顧客紹介での連携を開始

株式会社バイウィル

日本全国47都道府県のカーボンニュートラル実現を目指す株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、株式会社Fit Founder（本社：東京都中央区、代表取締役：八賀 晋太朗、以下「Fit Founder」）と、2025年10月、顧客紹介契約を締結し、カーボンクレジット創出・販売に向けた連携を開始しました。

Fit Founderの顧客ネットワークと、バイウィルが持つ環境価値創出・販売に関するノウハウを結集させることで、全国各地において蓄電池を活用した太陽光発電から生まれる環境価値と経済価値の循環を図り、日本のカーボンニュートラル達成に貢献いたします。

【連携内容】

Fit Founderは、個人家庭用と事業用に太陽光・蓄電池を販売する事業を展開しており、バイウィルが運営する「太陽光発電設備の導入」によるJ-クレジット創出プロジェクト（会員組織名『そらいろラボ』）に関して、入会ニーズを有する法人企業と個人家庭をバイウィルに紹介する役割を担います。



バイウィルが運営するJ-クレジット創出プロジェクト『そらいろラボ』は、複数の削減・吸収活動をまとめあげる「プログラム型」を採用しており、単独ではクレジット創出による収益化が見込みにくい小規模な事業者や個人家庭の方でも入会可能です。

Fit Founderがプログラムの入会サポートを引き受けることで、環境への取り組みや環境価値創出に関心はあるものの、手続きのハードルが高いと感じている方々にも、負担なくクレジット創出に取り組めるようになります。

「そらいろラボ」への入会を通じて創出されたJ-クレジットは、バイウィルが中心となり販売先を探索し、全国のカーボンクレジット需要家企業に販売します。そして、その販売収益は自治体の防災・災害対策へ充当、寄付に使われる予定です。

今回のFit Founderとの連携によって、全国の法人企業と個人家庭における蓄電池設備からの環境価値の創出を支援し、創出されたクレジットを需要家へと流通させることで、環境価値と経済価値の循環を通じたカーボンニュートラル達成への貢献を目指します。

本顧客紹介契約のスキーム図

【契約締結の背景】

Fit Founderは、太陽光と蓄電池販売の幅広いネットワークを有し、家庭や企業の脱炭素化・エネルギー最適化に貢献する幅広いソリューションを提供しています。

今回、再生可能エネルギー設備の普及を通じて顧客の環境経営を支援するFit Founderと、J-クレジットを中心とした環境価値創出・販売に強みを持つバイウィルが協力することで、全国で太陽光発電設備を導入する事業者からの環境価値創出・クレジット化を一層推進して参ります。

【Fit Founder 会社概要】

■社名：株式会社Fit Founder

■本社：東京都中央区晴海1丁目8ー10 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX棟 9F

■公式サイト：https://fit-founder.jp/

■代表者：代表取締役 八賀 晋太朗

■事業内容

・スマートハウス事業

・系統用蓄電池所開発事業

・Non-fit 太陽光開発事業

・産業用太陽光事業

・新電力事業

・ライフコンサル事業

・人材採用コンサルティング事業

【バイウィル 会社概要】

■社名：株式会社バイウィル

■本社：東京都中央区日本橋2ー3ー21 群馬ビル6階

■公式サイト：https://www.bywill.co.jp/

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（クレジット創出）

・環境価値売買事業（クレジット調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：info@bywill.co.jp

TEL：03‐6262-3584（代表）