JALを死の淵から蘇らせた、“奇跡の男”の物語「倒産弁護士」瀬戸英雄氏の壮絶な戦いに迫るビジネス・ノンフィクション『修羅場の王』

株式会社ダイヤモンド社『修羅場の王 企業の死と再生を司る「倒産弁護士」142日の記録』大西康之：著 ダイヤモンド社：刊

■JALの倒産・復活劇を陰で主導した弁護士・瀬戸英雄氏に迫るビジネス・ノンフィクション！

「瀬戸さんだよ。会社更生法（の適用申請）も、銀行の債権放棄も、政府の公的資金注入も、

全部、あの人がまとめ上げた。わしが乗り込んだのはその後や」（“経営の神様”稲盛和夫）

2010年1月19日、日本列島に激震が走りました。日本で最も歴史のある航空会社、日本航空（JAL）が倒産したのです。負債総額はなんと、2兆3,200億円。JALの倒産は「単なる一民間企業の破綻」ではなく、インフラ・観光・物流・雇用など、多方面に大きな悪影響を及ぼす懸念があるため、JALを復活させることは、当時の日本社会に課せられた喫緊の課題でした。

そしてわずか2年8か月後にJALは過去最速で再上場を果たします。この復活劇については、無報酬でJALの会長に就任した稲盛和夫氏による功績が広く知られています。ですがその稲盛氏をして、“JAL再生は、実は全部この人がまとめ上げた”と言わしめた人物が、本作の主役であり、「修羅場の王」こと瀬戸英雄弁護士です。

瀬戸氏はマイカル、ヒューザー、SFCG、ヤオハンなど数々の大企業の破綻・再生を担ってきた日本を代表する“倒産弁護士”です。様々な既得権益にまみれ、民主党への政権交代で再生計画が迷走する当時のJALに、会社更生法という劇薬を処方。複雑さを極めた利害調整を主導して復活への道を切り拓きました。

本書はその瀬戸氏が初めて語る赤裸々な証言を軸に、当時の関係者への綿密な取材も交えて展開されます。瀬戸氏をはじめとする倒産プロフェッショナルやJAL社員たちの闘いの日々を臨場感を持って追体験しながら、「失敗しても、けじめをつけてやり直せばいい。正しく真摯に取り組めば、復活は可能だ」という逆境に立ち向かうパワーを受け取れる、白熱のビジネス・ノンフィクションです。

■目次

プロローグ 債権者集会

Chapter -1 倒産弁護士の誕生

Chapter 0 倒産前夜

Chapter 1 私的整理か法的整理か

Chapter 2 つなぎ融資と債権放棄

Chapter 3 経営の神様

Chapter 4 東京地裁民事第8部

Chapter 5 年金と憲法

Chapter 6 悪役レスラー

Chapter 7 史上最大の作戦

Chapter 8 2010年1月19日

Chapter 9 執刀(オペ)開始

Chapter 10 祝福されなかった勝利

エピローグ JAL倒産の教訓

あとがき

■『修羅場の王 企業の死と再生を司る「倒産弁護士」142日の記録』

著者：大西康之

定価：2,200円（税込）

発売日：2025 年10月 8 日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六判並製・424頁

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4478115761

■著者プロフィール：大西康之（おおにし・やすゆき）

ジャーナリスト。1965年生まれ、愛知県出身。88年早稲田大学法学部卒業、日本経済新聞社入社。欧州総局（ロンドン）、編集委員、「日経ビジネス」編集委員などを経て2016年4月に独立。著書に『稲盛和夫 最後の闘い ― JAL再生にかけた経営者人生』『会社が消えた日 ― 三洋電機10万人のそれから』（以上、日経BP）、『ロケット・ササキ ― ジョブズが憧れた伝説のエンジニア・佐々木正』（新潮社）、『東芝 原子力敗戦』（文藝春秋）、『起業の天才！ ― 江副浩正 8兆円企業リクルートをつくった男』（新潮文庫）、『最後の海賊 ― 楽天・三木谷浩史はなぜ嫌われるのか』（小学館）などがある。

