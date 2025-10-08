GMOクリック証券：佐々木希さん・スギちゃん出演の新CM「株式手数料ゼロゼーロ」篇が10月8日より公開！

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社

GMOインターネットグループのGMOフィナンシャルホールディングス株式会社の連結会社で、金融商品取引業を営むGMOクリック証券株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 秀行、以下：当社）は、イメージキャラクターを務める女優・佐々木希さんと芸人・スギちゃんを起用し、2025年9月からの株式・投資信託の取引手数料「完全無料化」（※）をテーマにした新CM「株式手数料ゼロゼーロ」篇を制作し、2025年10月8日（水）より公開いたしました。

（※）電話注文は対象外です。

当社は設立以来、インターネットなどテクノロジーの活用により、低コストで使いやすい最高の金融サービスを追求し、株式取引や投資信託、外国為替証拠金（FX）取引、CFD取引など、お客様のニーズに応える多様な金融サービスを提供してまいりました。2025年10月に設立20周年を迎える当社は、すべてのお客様により一層リーズナブルで自由な取引環境をご提供するため、2025年9月より、株式（現物・信用）、投資信託の取引手数料を完全無料化いたしました。投資がもっとシンプルで身近な存在となるよう、より多くの方に「株式手数料ゼロゼーロ」を知っていただきたいと、本CMを制作いたしました。

【新CMの概要】

タイトル：「株式手数料ゼロゼーロ」篇

公開日：2025年10月8日（水）～

YouTube：https://youtu.be/x1m9MpG5dnw

【新CM「株式手数料ゼロゼーロ」篇のストーリー】

本CMでは、童謡「かえるの合唱」の替え歌メロディーにのせて、GMOクリック証券の株式手数料“完全無料”を歌でお伝えします。佐々木さんが「GMOクリック証券は株式手数料ゼロ？」と問いかけると、「手数料0（ゼロ）」の被り物をした5人のミニスギちゃんが登場し、株式手数料ゼロ、そしてNISA、FX、投資信託、CFDの手数料もまるっとまとめて0円であることを歌います。ミニスギちゃんの歌とダンスに反応する佐々木希さんの表情にもご注目ください。

GMOクリック証券公式YouTubeチャンネルでは、撮影の裏側を収めたメイキングムービーを公開しています。スギちゃんのコミカルなダンスや、その様子を見て思わず笑みがこぼれる佐々木さんの姿、佐々木さんのCM撮影を終えての感想など、貴重な映像をお楽しみください。

URL：https://youtu.be/B-1XK4e72jQ

＜佐々木希プロフィール＞

佐々木 希

1988年2月8日生まれ、秋田県出身。2006年芸能界デビュー。

以降映画やドラマ、CM、雑誌など多岐に渡り活躍。

自身がプロデュースを行うワンマイルウェア「INTIMITE（アンティミテ）」も大好評。また、FRaU Webにて「佐々木希のなにはともあれ、ナチュラルワイン！」を連載中。

＜スギちゃんプロフィール＞

スギちゃん

1973年生まれ。愛知県出身。

2012年、R-1グランプリで準優勝。「ワイルドだろぉ～」でブレイク。

「おとばん！！！」（テレビ埼玉）、「キャッチ」（中京テレビ）などにレギュラー出演中。

当社は、今後も業界最安値水準の手数料体系を維持するとともに、お客様の多様なニーズにもお応えし、総合的な金融サービスをご提供できるよう取扱商品の充実に取り組みます。さらに、より使いやすく、より利便性の高い最先端の取引システムと革新的なサービスを提供するために邁進してまいります。

【GMOクリック証券株式会社について】

GMOクリック証券株式会社は2005年10月に設立されたインターネット証券会社です。投資をもっと身近で便利にし、いつでも、どこでも、世界中のあらゆる投資商品を簡単に取引できる世界を創ることを目指しています。

【会社概要】 URL：https://www.click-sec.com/

商号 GMOクリック証券株式会社

所在地 東京都渋谷区道玄坂 1-2-3 渋谷フクラス

代表取締役社長 高島 秀行

事業内容 金融商品取引法に基づく金融商品取引業

資本金 43億4,666万3,925円

設立年月日 2005年10月28日