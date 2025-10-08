【ニトリ デコホーム】かわいくて、しっとりあたたかい。デコホームの寝装寝具を集めた特集ページをニトリネットに公開しました！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2025年9月 中旬よりニトリネットにて、デコホーム商品の特集ページ「冬をあたたかく、ふわもこ寝装寝具特集2025」を公開しました。【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/decofuwamoko-bedding/(https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/decofuwamoko-bedding/)

デコホーム秋冬の寝装寝具は「ふわふわの肌ざわり」「やさしく包み込む心地よさ」など、寒い季節を心地よく過ごすアイテムを多数取り揃えております。このたびニトリネットにて秋冬ラインアップの特集ページを公開しました。肌寒く、乾燥する季節を快適に過ごす寝具がきっと見つかります。

ぜひ秋冬の寝装寝具をデコホームでご検討ください。

今回は、特集ページの中から特におすすめの２シリーズを紹介いたします。

【Nモイストシリーズ】乾燥する季節にぴったり

表生地に水分率の高い糸を使用することで、保湿機能を持たせたシリーズです。しっとりとした肌触りをお楽しみいただけるとともに、静電気防止機能もついておりますので乾燥した季節にぴったりです。

また防菌防臭機能もついておりますので清潔、快適にご使用いただけます。

・超保湿 敷パッド シングル 価格：4,990円（税込）

・超保湿 ピローパッド 価格：1,290円（税込）

・超保湿 ２枚合わせ毛布 シングル 価格：5,990円（税込）

・超保湿 BOXパッド シングル 価格：5,990円（税込）

※一部離島でのお買い上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

【CICAシリーズ】肌にやさしいCICA成分を配合しました

CICAとは、セリ科の植物ツボクサから抽出されるエキスのことです。天然由来の柔軟加工を生地に施すことで、しっとりと心地よく、やわらかい風合いに仕上げました。掛布団カバーは布団をいれず、毛布としてもお使いいただける嬉しいアイテムです。

・掛ふとんカバー シングル 価格：4,490円（税込）

・まくらカバー 価格：1,190円（税込）

・ぴったりフィット マルチすっぽりシーツ シングル 価格：4,490円（税込）

※一部離島でのお買い上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

デコホームの寝装寝具で、寒い季節をしっとりあたたかくお過ごしください。

デコホームとは

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。

普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるようなアイテムまで女性目線でセレクト。品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。

【デコホーム公式ホームページはこちらから】

https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html