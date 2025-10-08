ひろゆき氏の子ども向けプログラミング入門書を全国の児童養護施設に寄贈しました

株式会社講談社

株式会社講談社は、2025年９月24日に発売されたひろゆき（西村博之）氏の書籍『ひろゆき式 10歳からのプログラミング入門』を全国216の児童養護施設に寄贈しました。

ひろゆき氏は、2021年と2023年の2回に分けて、全国の児童養護施設へPCを無償配布するプロジェクトを実施しています。

PC配布企画。

https://epg.jp/pcforkids.html

このたび刊行された本書は、おもに10歳以上の子どもたち向けのプログラミング入門書であり、実際にPCを使ってプログラミングを実践してもらうことを目的としています。

そのため、ひろゆき氏が寄贈したPCをより子どもたちに活用していただくべく、ひろゆき氏や各施設への了解を得て、寄贈させていただきました次第です。

現時点（2025年９月）で、全国216の児童養護施設に本をお送りしています。

著者について

ひろゆき（西村 博之）

1976年、神奈川県生まれ。1999年、インターネットの匿名掲示板「２ちゃんねる」を開設し、管理人に。2005年、株式会社ニワンゴの取締役管理人に就任し、2007年に「ニコニコ動画」を開始。2009年に「２ちゃんねる」の譲渡を発表。2015年、英語圏最大の匿名掲示板「４chan」の管理人に。現在は、さまざまな企業に携わりつつ、企画立案やサービス運営、プログラマーとして活動。また、YouTubeの公式チャンネル登録者数160万人を超えるインフルエンサーでもある。

書誌情報

書名：『ひろゆき式 10歳からのプログラミング入門』

著：ひろゆき（西村 博之）

定価：2420円（税込）

発売日 ‏ : ‎ 2025/09/24

ISBN ‏ : ‎ 978-4-06-540592-5

発行: ‎ 講談社