６年連続１つ星獲得を達成！「薪焼 銀座おのでら」が「ミシュランガイド東京2026」で、薪焼フレンチのパイオニアとしての評価を確立

株式会社 ONODERAフードサービス６年連続「ミシュランガイド東京」1つ星獲得、「薪焼 銀座おのでら」（東京・銀座）内観

株式会社ONODERAフードサービス（代表取締役社長：長尾真司 所在地：東京都千代田区）が運営する「薪焼 銀座おのでら」は、このたび発表となりました「ミシュランガイド東京2026」※におきまして、「そのカテゴリーで特に美味しい料理を提供する店舗」に与えられる1つ星（フランス料理部門）を6年連続で獲得いたしましたので、お知らせいたします。

※「ミシュランガイド」はMichelin & Cie.の登録商標です。

「銀座おのでら」ブランドは、「銀座から世界へ」をコンセプトに、鮨・天ぷら・鉄板焼・薪焼・麺・うなぎなど伝統の日本食を世界に伝えていくことを目指し、2013年の創業以来、３カ国に25店舗まで店舗を拡大。年初の1月5日に行われる恒例の東京・豊洲市場新春マグロ初競りでは、当社の母体となるONODERA GROUPが、今年2025年で5年連続6回目（2018年・2021年～2025年）となった一番マグロを落札し、国内外の寿司業態のみならず多岐にわたる業態の店舗で提供をいたしております。

「薪焼 銀座おのでら」は、2019年7月のオープン以来、フランス料理をベースに和のエッセンスを加えたイノベーティブな薪焼き料理に取り組んでまいりました。近年、薪焼き料理を提供するレストランが増加する中でも、そのジャンルの先駆者として、唯一無二のキュイジーヌをお客様にご提供し続けてまいりました。

店内は、劇場型オープンキッチン中央にフランス・ラルナージュの白土レンガを使用したこだわりの薪窯が設置され、薪の炎と薫りに癒されながらお食事をお楽しみいただけます。料理長・寺田 惠一が国内外から厳選する食材を、原始的でありながら多様な可能性を秘めた薪の炎を使用することで、旨味と豊かな薫香を凝縮し、食材本来の魅力を最大限に引き出しご提供。また、「銀座おのでら」総支配人兼統括ソムリエ・大橋 哲藏とソムリエチームが厳選したワインとのペアリングもご用意。薪焼き料理とのマリアージュは、世界中からご来店頂くお客様からも高い評価をいただいてまいりました。

また、近年では「銀座おのでら」ブランドが、幅広いジャンルの店舗を運営する特性を活かし、料理長・寺田 惠一が他業態のプロデュースにも挑戦しております。2024年にオープンした「麺 銀座おのでら 本店」（東京・表参道）や「薪焼うなぎ 銀座おのでら 本店」（東京・赤坂）、また数年前から「廻転鮨 銀座おのでら本店」（東京・表参道）とのスペシャルメニューコラボレーションにも携わり、その才能を遺憾なく発揮し、薪焼きフレンチの可能性を大きく広げております。

これからも、皆様にさらなる「喜びと感動」をお届けするべく、「薪焼 銀座おのでら」はいっそう精進してまいります。どうぞご期待ください。

【「薪焼 銀座おのでら」料理長：寺田 惠一（てらだ けいいち）】

埼玉県出身。「ミシュランガイド東京」発行以来３つ星を獲得し続けている「カンテサンス」にて修業後、28歳の若さでシェフに就任した「ティルプス」で、当時ミシュラン史上最速の2ヶ月で1つ星を獲得。その後和食や炭火焼きといった多彩なジャンルで腕を磨き、2019年に「薪焼 銀座おのでら」の料理長へ就任。フレンチと和、モダンとクラシックを縦横無尽に操り、独創的な薪焼き料理を提供する。2024年５月１日にオープンした「麺 銀座おのでら本店」では、新たなる挑戦としてラーメンを総合プロデュース。続いて7月オープンした「薪焼うなぎ 銀座おのでら 本店」では、更なるチャレンジとして薪焼きのうなぎ料理を監修している。

「薪焼 銀座おのでら」料理長・寺田 恵一

【「銀座おのでら」：総支配人兼統括ソムリエ 大橋 哲藏（おおはし てつぞう）】

東京都出身。星獲得の老舗フレンチ、ホテル、世界的ワイナリーの直営レストランなどでソムリエ・支配人として活躍ののち2021年「薪焼 銀座おのでら」のシェフソムリエに着任。寺田 恵一料理長との連携により、独創的なペアリングを提供し、同店のミシュランガイド1つ星を6年連続で維持に貢献している。現在 3 カ国 25 店舗を展開する「銀座おのでら」ブランドのほとんどの店舗において、総支配人兼統括ソムリエとして活躍。ソムリエと支配人の知見と視点、両方を併せ持つ「二刀流」の存在として、カジュアルな店舗から高級業態まで幅広い対応力を発揮。また、「個性を生かすチームづくり」を掲げて人材育成に注力。サービス哲学を浸透させながら、スタッフが自ら考え行動できる環境を整備し、グローバルに活躍できるプロフェッショナルの育成に情熱を注いでいる。

「銀座おのでら」総支配人兼統括ソムリエ 大橋 哲藏

【「薪焼 銀座おのでら」について】

《店舗名称》

薪焼 銀座おのでら

Makiyaki Ginza Onodera

《住所》

東京都中央区銀座5丁目14番14号

サンリット銀座ビルIII 9階

《営業時間》

ランチ：12:00-15:00（最終入店13:00）

ディナー：18：00-22：00（最終入店20:00）

※サービス料10％を申し受けます。

《定休日》

不定休（年末年始は休み）

《席数》

カウンター8席／個室6席

《連絡先》

TEL：050-3628-1295

公式HP：https://onodera-group.com/makiyaki/

公式Instagram：https://www.instagram.com/makiyaki_ginza_onodera/

「薪焼 銀座おのでら」（東京・銀座）内観「薪焼 銀座おのでら」提供、「和牛サーロインの薪焼」

【「麺 銀座おのでら本店」について】

「薪焼 銀座おのでら」料理長・寺田 恵一総合プロデュース。

《店舗名称》

麺 銀座おのでら本店

Ramen Ginza Onodera HONTEN

《住所》

東京都港区北青山三丁目5番40号 PRYME CUBE 表参道1階

《営業時間》

11:00-23:00（最終入店21:30、L.O.22:00）

《定休日》

不定休（年末年始は休み）

《席数》

19席（カウンター：９席、２人掛けテーブル３カ所、

４名用個室１カ所）

《連絡先》

TEL：03-6721-0910

公式HP：https://onodera-group.com/ramen/(https://onodera-group.com/ramen/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/ramen.ginzaonodera/(https://www.instagram.com/ramen.ginzaonodera/)

「麺 銀座おのでら本店」（東京・表参道）内観「麺 銀座おのでら 特製醤油ラーメン」（1,450円／税込）

【「薪焼うなぎ 銀座おのでら本店」について】

「薪焼 銀座おのでら」料理長・寺田 恵一監修。

《店舗名称》

薪焼うなぎ 銀座おのでら本店

Makiyaki Unagi Ginza Onodera HONTEN

《住所》

東京都港区赤坂４丁目２番８号 カランドリエビル1階

《営業時間》

ランチ：11:00-15:00（最終入店、L.O.14:30）

ディナー：17:00-22:00（最終入店、L.O.21:30）

《定休日》

不定休（年末年始は休み）

《席数》

18席（カウンター：８席、２人掛けテーブル５カ所）

《連絡先》

TEL：03-6426-5122

公式HP：https://onodera-group.com/unagi/

公式Instagram：https://www.instagram.com/makiyakiunagi_ginzaonodera/(https://www.instagram.com/makiyakiunagi_ginzaonodera/)

「薪焼うなぎ 銀座おのでら本店」（東京・赤坂）内観

「国産うな重 上」（3,300円／税込）

【「銀座おのでら」運営元：株式会社ONODERAフードサービスについて】

ONODERAフードサービスが運営する「銀座おのでら」は、「銀座から世界へ」をコンセプトに、鮨・天ぷら・鉄板焼・薪焼・麺・うなぎ・海鮮丼といった伝統の日本食を世界へ伝えていくことを目的としております。そのネットワークは３カ国25店舗に広がり、一部の店舗ではミシュランガイドの星を獲得。より多くの方々に「本物」の味を楽しんでいただくべく、さらなる精進を重ねてまいります。

- 所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目1番3号 大手センタービル19階- 代表者：代表取締役社長 長尾 真司- URL：https://onodera-group.com/

【ONODERA GROUPについて】

ONODERA GROUP は全国3,000カ所以上で食事提供を行う株式会社LEOC をはじめ、フードサービス、フランチャイズフードサービス、ヒューマンリソース＆テクノロジー、メディカル、ファーマ、スポーツなど、多様な事業をグローバルに展開しております。「お客様に喜びと感動を」「パートナーに成長と幸福を」「社会に貢献を」との企業理念のもと、一人ひとりの「幸せづくり」におけるリーディングカンパニーとして、さらなる挑戦を続けてまいります

- 代表者：グループ代表 小野寺 裕司- URL：https://www.onodera-group.jp/(https://www.onodera-group.jp/)