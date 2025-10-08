宮城県の最新M&A動向が分かる「宮城 DATA BOOK 2025」が完成

株式会社日本M&Aセンターホールディングス

株式会社日本M&Aセンターホールディングス（本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：三宅 卓）の連結子会社である株式会社日本M&Aセンター（以下、日本M&Aセンター / 本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：竹内 直樹）は、宮城県企業のM&Aのポイントをまとめた「宮城M&A DATA BOOK 2025」が完成したことをお知らせいたします。

▼「宮城M&A DATA BOOK 2025」のダウンロードはこちら▼

日本M&Aセンター みやぎ経営相談窓口制作 「宮城M&A DATA BOOK 2025」

https://www1.nihon-ma.co.jp/ebook/miyagi_databook(https://www1.nihon-ma.co.jp/ebook/miyagi_databook)

「宮城M&A DATA BOOK 2025」制作への想い

帝国データバンクの調査（「後継者不在率」動向調査（2024年））によると、宮城県の後継者不在率が55.9％となり、金融機関や会計事務所、自治体などに事業承継の相談窓口が普及したことで改善傾向がみられるものの、東北6県の中で3番目の高さとなっており、日本M&Aセンターへの相談も増加傾向にあります。

日本M&Aセンターでは2023年9月に「みやぎ経営相談窓口」を開設し、宮城県を含めた東北企業のM&A支援を強化してきました。宮城県はもちろん、「東北全土にM&Aを届け、東北の未来を創る」というパーパスを掲げ、東北企業の成長支援を行っております。このたび、日本M&Aセンターの知見が少しでも東北企業の成長の後押しとなることを願い、データブックを制作しました。

宮城M&A DATA BOOK 2025（全28ページ）について

「宮城M&A DATA BOOK 2025」は、宮城県企業ならではの経営課題やM&A動向などの特徴をまとめ、今後の展望を解説しています。また、日本M&Aセンターの宮城県企業のM&A事例も紹介しています。

「宮城M&A DATA BOOK 2025」トピックス

▼宮城M&A DATA BOOK 2025のダウンロードはこちら▼

- 宮城県企業を取り巻く事業環境と各種データを用いた考察- 2024年日本Ｍ＆Ａセンターの宮城県成約データから見えるM&Aトレンド- 宮城県企業がM&Aを選択する理由とは？- M&Aを実際に実施した宮城県企業のインタビュー- 宮城県企業を取り巻く経営環境について

https://www1.nihon-ma.co.jp/ebook/miyagi_databook(https://www1.nihon-ma.co.jp/ebook/miyagi_databook)

▼お電話によるお問い合わせ▼

ご相談専用ダイヤル：0120-03-4150（宮城M&A DATA BOOKの件、とお伝えください）

【株式会社日本M&Aセンターホールディングス（東証プライム：2127）】

会社名：株式会社日本M&Aセンターホールディングス

本社所在地：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉃鋼ビルディング 24階

事業内容：グループ会社の経営管理等

設立：1991年4月

拠点：東京、大阪、名古屋、広島、福岡、札幌、沖縄、シンガポール、インドネシア、ベトナム、マレーシア、タイ（現地法人および連結子会社である日本M&Aセンターの拠点を含む）

【株式会社日本M&Aセンター】

株式会社日本M&Aセンターは、M&A仲介業のリーディングカンパニーとして、「M&A業務を通じて企業の存続と発展に貢献する」ことを企業理念とし、創業以来累計10,000件を超えるM&A支援実績を有しています。会計事務所・地域金融機関・メガバンク・証券会社との連携も深めており、事業承継やM&Aに関する相談機会の創出を加速し、マッチングを強化しています。国内7拠点、15のサテライトオフィス、海外5拠点（日本M&Aセンターホールディングスの現地法人）を構えています。

◆M&A成約件数のギネス世界記録(TM) 認定◆

正式記録名：

「M&Aフィナンシャルアドバイザリー業務の最多取り扱い企業」

（対象年2024年、取扱件数1,088件）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社日本M&Aセンター 広報担当 pr@nihon-ma.co.jp