ジャラハニーを使ったグラノーラが大人気の「maq bon（マキュボン）」が、日本上陸35周年の「RODY」と初コラボレーション！

「甘いものが好き。でも体に悪いものはできるだけ控えたい」

そんな想いに応えるスイーツブランド 「マキュボン」 が、日本上陸35周年を迎えた、世界中で愛されている馬のキャラクター「RODY」と初めてコラボレーション。期間限定の特別ギフトセットを、2025年10月17日（金）～10月24日（金）までGINZA SIX B2F「Honey with Tea &」内で販売いたします。

商品ラインナップ

グラノーラと紅茶缶のセット（税込2,700円）

グラノーラは3種（紅茶／ココア／紅茶＆りんご＆シナモン）から選択

紅茶はリーフ缶2種（イングリッシュブレックファスト/ミックスフルーツ)から選択

◆紅茶は、1835年創業、英国王室とも縁深い歴史を持つスリランカ最古の紅茶ブランド「ジョージスチュアートティ」を使用。上質な紅茶を通して、ホッとするティータイムや「贈る喜び・もらう喜び」を届けるブランドです。

ジョージスチュアートティ公式サイト https://gs-tea.jp/

◆限定数のためご予約優先となります。ご予約はこちら(https://forms.gle/9fm1xZbpdBMi6F4PA)（セットは現地でお選びいただけます）。ご予約いただける３日間は宮前真樹が店頭でご案内致します（詳細の時間は宮前真樹公式Xでお知らせします）

お買い物特典

１◆限定RODYのシールをグラノーラと紅茶缶のセット1つに付き1枚プレゼント

２◆3,000円以上のお買い上げでRODYオリジナルスプーンorフォークをいずれか1本プレゼント

5,000円以上のお買い上げでRODYオリジナルスプーン＆フォーク合計2本プレゼント

（期間中各日1日10本限定・先着となります）

「maq bon（マキュボン）」とは？

「粉を一切使わないグルテンフリー生地」で作るロールケーキをはじめ、心も体も喜ぶスイーツを展開。美容や健康を意識しながらも甘いものを楽しみたい方に向けて、特別なひとときを提供します。

グルテンフリーのロールケーキやグラノーラは、美容や健康に敏感な方を中心に好評を博し、これまで西武渋谷店やジェイアール名古屋タカシマヤなどのPOPUPでも大きな反響をいただいてきました。

◆ロールケーキ◆

シンプルな素材で丁寧に焼き上げた生地にミルキーな2種の生クリームをたっぷり包んでいます。

生地にシワがあるのは粉を使っていないから。口溶けふわしゅわでカラダに優しいロールケーキです。体にやさしいのに濃厚な味わいで、「罪悪感のないご褒美スイーツ」として人気を集めています。

◆グラノーラ◆

砂糖・小麦粉・油不使用のグラノーラ。白砂糖の代わりに西オーストラリア産の稀少なナチュラルハニー「ジャラハニー」を使用した自然な甘さのグラノーラです。オートミールは化学農薬肥料不使用栽培、無塩素焼きアーモンドや無加工ドライフルーツは油や砂糖で加工されていないナチュラルなものを使用。有機ココナッツは無漂白のものを使用しています。

「ジャラハニー」の詳細はこちら(https://www.instagram.com/maison_de_ibee_official/)

【POP UP実績】

西武渋谷店、ジェイアール名古屋タカシマヤ、有楽町マルイ、新宿高島屋、ルミネ荻窪、小田急百貨店、大丸心斎橋店 他多数

宮前真樹さん

maq bon（マキュボン）のブランドオーナー。

元アイドルとして活躍後、食と健康の大切さに目を向け、料理研究家へと転身。日々の経験から「体にやさしくて美味しいスイーツを届けたい」という思いを込め、粉を一切使わないグルテンフリーロールケーキブランド 「maq bon（マキュボン）」 を立ち上げました。甘いものを我慢せず楽しみたい方に寄り添うスイーツとして人気を集め、全国の百貨店POPUPでも多くのファンに愛されています。

マキュボン公式WEBサイト：https://maqbon.jp

宮前真樹Instagram：@miyamaemaki(https://www.instagram.com/miyamaemaki/)

宮前真樹公式Youtube：https://www.youtube.com/@makibon-aikenmeshi

宮前真樹公式X @makimakibon116(https://x.com/makimakibon116)

【RODY（ロディ）】とは？

1984年2月14日、RODYは馬をモチーフにしたバランスボールトイとして、イタリア北部にあるオソッポ村で誕生しました。バランスボールテクノロジーを応用して作られ、遊びながら運動神経やバランス感覚を養うことができ、その姿、形も乗りやすいように研究されています。

また、2000年以降、雑貨やインテリア小物等も発売され、デザイン性の高さから子どもだけでなく、多くの大人たちにも愛され続けています。

2025年「RODY」は日本登場35周年を迎えました。

RODY公式WEBサイト：https://rody.co.jp/

RODY Instagram ：https://www.instagram.com/rody_japan/

今後の「RODY」コラボPOPUPストアの開催スケジュール

10月17日~24日：GINZA SIX（銀座シックス）B2F（グラノーラ販売）

12月19日~21日：錦糸町マルイ１F（ロールケーキ販売）

直近POPUPストアの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55204/table/64_1_b9560dea5b9919507f0b5e0533725e71.jpg?v=202510090626 ]

