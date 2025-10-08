ゼロハリバートンから、高機能素材を採用したラグジュアリーなキャディバッグに新色登場

エース株式会社

米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)」は、“DRIVE&DRIVE 旅とゴルフを愛する大人たちへ” をコンセプトに展開するゴルフコレクションから、高機能素材を採用したラグジュアリーなキャディバッグ「ZHG-CB DS」の新色“カーキ”と“ネイビー”を、直営店、オンラインストアならびに全国の百貨店・専門店にて、順次発売開始しました。

「ZHG-CB DS」は、ボディに上品な光沢と形態安定性が魅力の高機能素材「DICROS(R) SOLO(ディクロスソロ)」を採用。同系色のロゴやメタリックパーツが美しく調和する、上品なキャディバッグコレクションです。

ディクロスソロ特有の軽快で上質な風合いを活かすため、口径はあえて8.5インチを採用。コンパクトかつスマートなシルエットが、軽やかさを引き立てます。充実した収納ポケットや、スタンドタイプの自立しやすい底面仕様など、ゴルファーズファーストな設計を随所に取り入れました。同素材を用いたバッグ類やヘッドカバーも揃え、トータルコーディネートが可能です。

新たに、素材の美しさを引き立てるカーキとネイビーの2色をラインアップします。

■商品紹介

※機能カットは一部定番カラーで撮影しています。

上質な素材

原糸に「SOLOTEX(R)（ソロテックス）」を用い、高密度に織り上げた「ディクロスソロ」。

見え隠れする陰影が生む独特の光沢が、奥行きのある表情を演出。形態安定性に優れ、シワになりにくく、撥水性、耐久性が備わった、ハイスペックな素材です。

充実の収納機能

スコープやボールを素早く取り出せるマグネット式ポケットや、ゴルフボールをダース箱ごと収納できるポケット、レインウェアなどの収納に役立つ大型サイドポケットといった、充実の収納力を備えます。

スマートな仕様

スマートな8.5インチ設計。

軽量で扱いやすく、ユニセックスの使用が可能です。

新色のカーキ、ネイビー

カーキは、落ち着きと品格を備えたナチュラルなカラー。今シーズンを象徴するテーマカラーです。

ネイビーは、知性を感じさせるタイムレスなカラー。

■商品詳細

シリーズ ：ZHG-CB DS

カラー：チャコール、ボーンシャンパン、レイクブルー、カーキ、ネイビー NEW

素材：ディクロスソロ （ポリエステル100％）

品番 ／ 形状 ／ 口径仕様 ／ サイズ（W×H×D） ／ 税込価格

85011 ／ カートタイプ／ 8.5型4分割 ／ 35×124(フード含む)×27cm ／ 88,000 円

85012 ／ スタンドタイプ／ 8.5型4分割 ／ 35×124(フード含む)×25cm ／ 79,200 円

https://zerohalliburton.jp/collections/dicros-solo-series

カーキネイビー

■About ZERO HALLIBURTON

「ゼロハリバートン」は1938年創業の、徹底した機能へのこだわりと、時をこえても変わらないスタイルが魅力の米国発トータルラゲージブランドです。

NASA の依頼によりアポロ11 号用「月面採取標本格納器」を製造し、1969 年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その名が世界に知られるようになりました。ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備えるその確かな機能性と優雅なフォルムは、世界中の熱狂的な支持者から愛されています。

HP：https://zerohalliburton.jp/

BRAND HISTORY：https://zerohalliburton.jp/pages/about

Instagram：https://www.instagram.com/zerohalliburton_jp/