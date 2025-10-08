TOPPANデジタル、ロンドンで開催される高級包材展示会に初出展、高級酒や香水のトレーサビリティ管理を強化するID認証ソリューションを紹介

TOPPANホールディングス株式会社

TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPANデジタル株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：坂井 和則、以下 TOPPANデジタル）は、2025年10月15日（水）、16日（木）の2日間、英国・ロンドンで開催される高級包材国際展示会「London Packaging Week 2025」に初出展します。

TOPPANデジタルは、これまで欧州のラグジュアリー業界に向け最新のIoTソリューションを提案し、セキュアなNFCタグ（真贋判定/開封検知）やID認証プラットフォームを活用した実績を重ねてきました。今回、欧州最大級の高級包材に特化した展示会である「London Packaging Week」に初参加し、特に高級酒や香水、化粧品業界が抱える、模造品や不正流通、そしてサプライチェーンにおける可視性の欠如といった課題を解決するデジタルソリューションを、実演を交えて紹介します。

また、講演エリアの「Luxury Stage」では、TOPPANグループであるSelinko社CEOのGregoire Fremiotが登壇し、ラグジュアリーブランドが持つ伝統とデジタルイノベーションの融合について、業界の専門家と共にパネルディスカッションを行います。

■背景と狙い

近年、長期にわたり高い価値を持ち続ける高級ワインやスピリッツなどの商品は、その希少性ゆえに模造品や不正流通の標的となるケースが増加しています。そのため、グローバルに広がるサプライチェーンにおいて、製品一つひとつの動きを正確に把握する「トレーサビリティ」と個々の製品を個別の存在として管理する「個品管理」の仕組みの構築が喫緊の課題となっています。加えて、消費者の購買行動が多様化する現代において、ブランド企業は、顧客一人ひとりに寄り添ったパーソナライズされた体験を提供することが急務となっています。

こうした業界課題に対し、TOPPANデジタルの提供するID認証ソリューションは、製品一つひとつにNFCタグを組み込むことで、固有のデジタルIDで製品を識別し、製造から消費までのトレーサビリティ管理を可能にし、正規ルートによる流通を確保します。また、消費者には製品の真正性を簡単に確認できる安心感に加え、固有のコンテンツを通じた特別な顧客体験を提供できます。

■ 主な展示内容

・ID認証プラットフォームを活用した不正流通検知と顧客エンゲージメントソリューション

TOPPANグループが提供するID認証プラットフォームは、製品の真正証明、トレーサビリティ管理、そして消費者エンゲージメントを実現するクラウド型プラットフォームです。このソリューションは製品に組み込まれたNFCタグに固有のデジタルIDを付与することで、製造から販売までのトレーサビリティを確保します。さらに個々のNFCタグをカートンやパレットのQRコード、UHFタグと紐づけることで、一括スキャンによる効率的な物流管理を可能にします。これにより、サプライチェーン全体の状況を可視化し、不正流通の検知、業務効率を飛躍的に向上させます。

さらに、消費者は製品をスマホでスキャンすることで真正性を簡単に確認でき、提供される固有のコンテンツによって新たなブランド接点を持つことが可能になります。

・開封検知機能付きNFCタグ

開封検知機能付きのNFCタグは、パッケージを開封したことを検知できる、TOPPANグループのNFC技術を活用したソリューションです。

パッケージの意匠性を損なうことなく商品自体に組み込むことができ、NFCタグの回路の一部を脆性構造にすることで、パッケージから取り出そうとすると回路が破壊されることから、NFCタグの不正な再利用を防ぐことができます。

また、この開封を検知したことを消費者に知らせる仕組みを活用し、開封前後で異なるコンテンツを提供することで、ユニークなブランド体験の創出を可能とします。

・パネルディスカッション概要

テーマ： ラグジュアリー業界が持つ伝統とデジタルイノベーションの融合について

登壇者： Gregoire Fremiot（TOPPANグループ Selinko社 CEO） Camilla Young（GS1）他2名

日 時： 2025年10月15日（水） 11:30 - 12:15

会 場： Luxury Stage

・その他高級化粧品パッケージ向けNFCタグの展示

LEDタグ

製品や化粧箱に取り付けられたLEDタグにスマートフォンをかざすだけで、LEDライトが点灯します。これにより特別感を演出し、他社ブランドとの差別化を図ることができます。

金属対応タグ

金属容器に貼り付けても安定した通信性能を維持できる特殊なタグです。

ミニタグ

口紅・マスカラなどの小型の化粧品容器にも貼付可能なφ7～10mmのミニサイズタグです。

■ 「London Packaging Week 2025」 概要

名称: London Packaging Week 2025

会期:2025年10月15日（水）～10月16日（木）

会場: Excel London Halls S2 & S3

主催者：Easyfairs

公式サイト: https://www.londonpackagingweek.com/ (英語)

