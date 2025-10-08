転倒骨折予防フロア&マット『ころやわ(R)︎』シリーズ最新作『ころやわマットIII（スリー）』をH.C.R.2025 第52回国際福祉機器展&フォーラムで初展示

株式会社Magic ShieldsころやわマットIII（スリー）使用イメージ

株式会社Magic Shields（本社：静岡県浜松市、代表取締役CEO：下村明司）は、転倒時の骨折リスクを低減するフロア・マット製品『ころやわ』シリーズの最新作『ころやわマットIII（スリー）』を10/8(水)～10/10(金)開催のH.C.R.2025 第52回国際福祉機器展&フォーラムにて初展示致します。

ころやわマットIIIは先行モニター体験者からは高い評価を得ており、一般正式発売に向けて日々品質改善を進めております。この機会にぜひ最新のころやわマットIIIを体感ください。

ころやわマットIII（スリー）裏面

『ころやわ』は高齢者の転倒による大腿骨骨折などのリスクを軽減することを目的に開発された特殊構造マットで、病院や特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等の介護施設を中心にすでに1,000以上の施設に導入いただいており、ご好評をいただいております。

今回発表の最新作『ころやわマットIII（スリー）』は、衝撃吸収レベルは担保しつつ、従来製品より更に薄く軽くすることに成功しました（厚さ約25%減、重さ約18％減※1）。

『ころやわマットIII（スリー）』では新たに4辺スロープを採用することで、課題だった側面からの汚れ侵入も防止します。また、薄くなったことで車椅子利用での快適さも更にＵＰし、清掃性や車椅子移動が課題とのお声を多くいただく介護・福祉施設の利用者には特におすすめできる製品となっております。



※1 平方メートル あたりの重量比（同等サイズの現行ころやわマットMサイズとの比較）

尚、先行モニターにご協力いただいた病院・介護施設11施設にて、『ころやわマットIII（スリー）』をお試しいただいたところ、現行品の評価を10点満点で5点とした場合、新製品『ころやわマットIII（スリー）』は平均8点という高評価をいただきました。また、回答者全員が「お奨めしたい」と評価いただいております。特に評価ポイントが高かったのは、「薄くなった」「軽くなった」「車椅子で走行しやすくなった」「スロープが4辺になった」という点で、さらに使いやすくなったころやわマットを医療・介護のプロが高く評価いただいております。

【ころやわマットIII(スリー)についての回答内容（n=11）※各病院・施設の代表者が回答】

【ころやわマットIII（スリー）製品概要】



サイズ：150cm x 100cm x 0.9cm（横幅ｘ奥行ｘ厚さ）

重さ：5kg

■株式会社Magic Shields（マジックシールズ）について

株式会社Magic Shields（マジックシールズ）は2019年に設立された、自動車工学と医学をベースに新素材と構造「メカニカル・メタマテリアル」の研究開発、および製造・販売を行うスタートアップです。世界で増加している高齢者の転倒による骨折を減らすため、マジックシールズは転んだときだけ柔らかい「可変剛性構造体」を使った、これまで困難とされていた「歩行安定性」と「衝撃吸収性」の両方をあわせ持つ床材「ころやわ」を開発し、医療機関や福祉施設、一部在宅向けに提供しており、すでに導入施設は1,000施設以上を超えております。特に、医療安全対策委員会の設置義務が求められることの多い500床以上の病院施設では、すでに全病院の4分の1以上（28%）が「ころやわ」を導入いただいており※1、厳しい医療安全対策のプロにもご満足をいただいております。

※1自社調べ2025年7月16日時点（500床以上病院408施設に対して118施設が導入済）

「すべての人が骨折を気にすることなく、自分の意思で自由に動ける」社会の実現を目指し、転倒にまつわる課題を独創的な技術と革新的な仕組みで解決することを使命としています。

所在地 : 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F・FUSE

代表者 : 代表取締役 下村 明司

設立 : 2019年11月

公式サイト ： https://www.magicshields.co.jp

「ころやわ」特設サイト ： https://www.magicshields.co.jp/coroyawa

◼️本件に関するお問い合わせ：

株式会社Magic Shields（マジックシールズ）広報担当 本木・鈴木

・メール：contact@magicshields.co.jp

・お電話：050-1742-4700 (平日午前10時～午後5時)

・お問い合わせフォーム：https://www.magicshields.co.jp/contact/