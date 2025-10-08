「中小企業向け生成AIカオスマップ2025」を公開｜全128サービスが事業課題ごとに一目でわかる

株式会社AI Bridge「中小企業向け 生成AIカオスマップ 2025」 出典：株式会社AI Bridge

「AI導入の窓口」を運営する、株式会社AI Bridge（本社：東京都町田市/代表取締役：佐藤健太）は、中小企業の生成AI導入を支援する目的で、「中小企業向け 生成AIサービスのカオスマップ」2025年10月版(https://aibridge.co.jp/ai-chaosmap/2025)を公開しました。

AI Bridgeは、「中小企業の生成AI導入率を90%にする」を目標とした中小企業特化の生成AI導入支援企業です。コンサルティング事業のほかにも、AI担当者のいない中小企業と生成AIサービスを"専門家同席"のもとマッチングする「AI導入の窓口」(https://ai-donyu-madoguchi.com/)を展開しており、リソースも専門知識もない中小企業への支援を行っております。

また、中小企業の現場でのIT活用への理解を活かして、YouTubeチャンネル「さとけんのリアルなAI実践所」(https://www.youtube.com/@satoken-ai)の運営などを通し、積極的な情報発信も行っております。

■「中小企業向け 生成AIカオスマップ 2025」公開の背景

近年、ChatGPTをはじめとした生成AIが急速に普及し、営業・マーケティング・バックオフィス業務・顧客対応など、多岐にわたる分野での活用が期待されています。しかし、中小企業経営者や担当者からは「情報が多すぎて整理できない」「導入先をどう選べばいいか分からない」といった声が多く寄せられています。

そこで、AI Bridgeでは生成AIに関連する国内外の主要サービスを俯瞰的に整理し、中小企業が自社に最適なサービスを選びやすいよう「中小企業向け 生成AIカオスマップ 2025」を作成しました。

■「中小企業向け 生成AIカオスマップ 2025」とは

本カオスマップでは、生成AIサービスを事業課題ごとに分類し、中小企業が自社の事業課題に対して適切なサービスを選ぶ際に役立つカオスマップです。

さらに、各サービスの公式URLをまとめたスプレッドシートも配布し、詳細情報にすぐアクセスできる形としました。

＜主な分類領域＞

・汎用型

・マーケティング

・マーケティング＞コピーライティング

・マーケティング＞SEO

・マーケティング＞画像・動画・音声・音楽

・営業＞資料作成

・営業＞リード獲得

・社内業務効率化＞データ分析

・社内業務効率化＞社内チャットボット・バックオフィス

・リスキリング・研修

・AI顧問・社外CAIO

・ツール・業者選び

「中小企業向け 生成AIカオスマップ 2025」およびサービス一覧スプレッドシートは、下記URLより無料でダウンロード可能です。

▼ダウンロードはこちら

https://aibridge.co.jp/ai-chaosmap/2025

■「AI導入の窓口」での無料サポート

「AI導入の窓口」 出典：株式会社AI Bridge

また、当社は「AI導入の窓口」(https://ai-donyu-madoguchi.com/)サービスを通じて、AI担当者がいない中小企業の生成AI導入を支援しています。

無料でAIに精通した担当者が課題をヒアリング、適切なサービスを選定した後、商談に同席。導入候補サービスの選定やベンダーマッチングを支援しています。

https://ai-donyu-madoguchi.com/

【株式会社AI Bridgeについて】

「中小企業の生成AI導入率を90%にする」という目標で、AI時代の働き方を研究し、経営者のビジョン実現のために伴走する企業です。生成AIの顧問や社外CAIO、AI導入の窓口といったサービスを提供しています。

所在地：東京都町田市原町田4-11-13 天野ビル4F

代表取締役：佐藤健太

URL：https://aibridge.co.jp/

設立：2025年

事業内容：中小企業向けAI導入支援、DXコンサルティング、新規事業開発支援