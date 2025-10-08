「伸び悩む飲食事業の壁」を打ち破る【X店舗の壁】突破塾10/23(木)講座に、組織・人材育成の専門家・山川博史が登壇

【X店舗の壁】突破塾について

一般社団法人これからの時代の飲食店マネジメント協会

【X店舗の壁】突破塾は、店舗数が増えていくごとに飲食企業が必ず直面する壁を打ち破るための成長プログラムとして、実際に1500店舗以上を立ち上げた圧倒的な事実と豊富な飲食企業支援実績に基づく本質的・実践的な成長・突破戦略の習得が可能です。

このような経営者・経営幹部におすすめ

・多店舗化したいが何からやればいいか悩んでいる

・実際に壁を突破した人のリアルな話を聞いてみたい

・多店舗展開やそのための構築をプロにお願いしたい

突破塾が提供する「飛躍への５つの戦略」

１.事業計画/コンセプト突破戦略

銀行も認める事業計画を構築。成功を呼ぶ数値に基づいたコンセプトの描き方で成長土台を盤石に。

２.再現性で突破する社員教育・評価制度構築

人が育ち、組織が強くなる。多店舗展開を加速させる人材戦略で、持続的な成長を実現。

３.マーケティング・財務・物流・出店戦略の壁を突破

強い本部の仕組みを構築。無駄をなくし、利益を最大化。堅実な成長を支える戦略的思考で、収益性を向上。

４.失敗を未然に防ぐモデル店舗を作る

安易な出店は数千万円の損失に。成功モデル店舗から学ぶ実践事例で、リスクを回避し、確実な展開を。

５.未来を拓くネットワーク

厳選された経営者との交流。日本を代表する企業群とのネットワークで、新たなビジネスチャンスを創造。

開催概要

講座名： 【X店舗の壁】突破塾

第１回 2025年10月17日(金) 「3・5・10・50・100 壁ごとの課題/店舗展開計画」

第２回 2025年10月23日(木) 「組織マネジメント１./人材採用・人事評価」

第３回 2025年10月24日(金) 「組織マネジメント２./研修・教育・SV」

第４回 2025年11月4日(火) 「資金調達/財務戦略/ブランドコンセプト」

第５回 2025年11月20日(木) 「マーケティング・商品開発/調達物流/店舗事業計画」

第６回 2025年11月21日(金) 「立地戦略/物件開発/成長戦略(FC開発・M&Aなど)」

