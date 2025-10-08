ゲームで変わるチームの関係性―ウォンテッドリーと共同でエンゲージメント強化に向けたボードゲームを開発―

みらい株式会社

みらい株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：妹尾 暁）は、ウォンテッドリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：仲 暁子）と共同で、組織のエンゲージメントを高める新しい協力型ボードゲーム『THINK×SYNC（シンク・バイ・シンク）』を完成させました。本作のゲームデザインは当社コンサルティング事業部の藤井健史が担当。ゲームを通じて働く人同士の価値観や思考を共有し、組織のチームビルディングに寄与することを目的としています。

開発の背景

民間企業や自治体では、従業員同士のコミュニケーション不足やエンゲージメントの低下が深刻化しています。特にリモートワークの定着や人材の流動化により、「お互いの“人となり”や“価値観”を理解する機会の減少」が組織の成長を阻害する大きな要因となっています。

こうした状況を受け、当社は近年人材育成分野でも注目される「ゲーム」を新しい解決手段として活用し、ウォンテッドリーが提供する性格診断サービスをテーマにしたボードゲームを共同開発しました。楽しみながら相互理解を深める体験を通じて、働く人同士の関係性を強化することを狙いとしています。

ゲームの特徴

『THINK×SYNC』は、ウォンテッドリーが提供する性格診断サービスの診断結果をベースにした協力型ボードゲームです。プレイヤーはリーダーとメンバーに分かれ、シチュエーションに対する「行動の優先順位」を予想し合います。普段の仕事では見えにくい価値観や意思決定の癖を知ることで、互いの理解を深める設計となっています。

また、ゲーム終了後には「ネクストアクション」と呼ばれる実際の行動に移す仕掛けが用意されており、単なるエンターテインメントにとどまらず、組織の関係性を改善する具体的な一歩へとつながります。

当社 藤井の役割と想い

本作のゲームデザインは当社の藤井健史が手掛けました。

藤井はこれまで自治体や企業の現場で、人材育成やDX推進に関わる中で「チームの関係性が成果を大きく左右する」場面を数多く目にしてきました。そこで培った知見をもとに、「エンゲージメントは数値で測るものではなく、日々の対話と小さな共感から育つもの」という考え方を設計思想の核に据えています。その考えを反映し、本作では楽しみながら相互理解を深めるよう工夫を凝らしました。

コメント

藤井 健史（ゲームデザイナー／みらい株式会社 コンサルティング事業部）

「このゲームは、ただ遊んで終わるものではなく、実際に組織内での行動変容を促す“きっかけ”を提供することを意図しています。参加者が互いの価値観を理解し、それぞれの強みを活かし合う感覚を得ることで、チームがより良い方向へ進む後押しになればと考えています。」

関連リンク- Wantedly Assessment「性格診断」：https://assessment.wantedly.com/personality/questions- ウォンテッドリー株式会社によるプレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000021198.html会社概要

ウォンテッドリー株式会社

URL｜https://www.wantedly.com

本社所在地｜東京都港区白金台5-12-7 MG白金台ビル4F

代表取締役｜仲 暁子

設立｜2010年9月



事業概要｜

400万人以上が利用するビジネスSNS「Wantedly」

- 気軽に会社訪問ができる Wantedly Visit

- 出会いを記録し活躍を共有する Wantedly People

- 自己理解を深め、強みを伸ばす Wantedly Assessment



ビジネス向け

- 採用マーケティング

- Engagement Suite（エンゲージメント スイート）

- 福利厚生サービス「Perk」

- オンライン社内報サービス「Story」

- チームマネジメントサービス「Pulse」

- 採用管理システム「Wantedly Hire」

本件に関するお問い合わせ先

みらい株式会社 藤井

Email：contact@go-mirai.jp

TEL： 082-535-5231

会社名｜

みらい株式会社

https://go-mirai.jp/

所在地｜

広島県広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21 16F

サテライトオフィス｜

札幌市（北海道）・新宿区（東京）・三原市（広島）・広島県立加計高校内（広島）・西条市（愛媛）・熊本市（熊本）・天草市（熊本）・甲佐町（熊本）・南九州市（鹿児島）

代表者｜

妹尾 暁

設立｜

2016年11月25日

事業内容｜

【基幹事業】

・地方中核人材育成事業

・人材クラスター事業

【地方創生事業】

・コンサルティング事業

・アウトソーシング事業

・システムインテグレーション事業

・人材紹介・採用支援事業

・スポーツビジネス事業