ゲームで変わるチームの関係性―ウォンテッドリーと共同でエンゲージメント強化に向けたボードゲームを開発―
みらい株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：妹尾 暁）は、ウォンテッドリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：仲 暁子）と共同で、組織のエンゲージメントを高める新しい協力型ボードゲーム『THINK×SYNC（シンク・バイ・シンク）』を完成させました。本作のゲームデザインは当社コンサルティング事業部の藤井健史が担当。ゲームを通じて働く人同士の価値観や思考を共有し、組織のチームビルディングに寄与することを目的としています。
開発の背景
民間企業や自治体では、従業員同士のコミュニケーション不足やエンゲージメントの低下が深刻化しています。特にリモートワークの定着や人材の流動化により、「お互いの“人となり”や“価値観”を理解する機会の減少」が組織の成長を阻害する大きな要因となっています。
こうした状況を受け、当社は近年人材育成分野でも注目される「ゲーム」を新しい解決手段として活用し、ウォンテッドリーが提供する性格診断サービスをテーマにしたボードゲームを共同開発しました。楽しみながら相互理解を深める体験を通じて、働く人同士の関係性を強化することを狙いとしています。
ゲームの特徴
『THINK×SYNC』は、ウォンテッドリーが提供する性格診断サービスの診断結果をベースにした協力型ボードゲームです。プレイヤーはリーダーとメンバーに分かれ、シチュエーションに対する「行動の優先順位」を予想し合います。普段の仕事では見えにくい価値観や意思決定の癖を知ることで、互いの理解を深める設計となっています。
また、ゲーム終了後には「ネクストアクション」と呼ばれる実際の行動に移す仕掛けが用意されており、単なるエンターテインメントにとどまらず、組織の関係性を改善する具体的な一歩へとつながります。
当社 藤井の役割と想い
本作のゲームデザインは当社の藤井健史が手掛けました。
藤井はこれまで自治体や企業の現場で、人材育成やDX推進に関わる中で「チームの関係性が成果を大きく左右する」場面を数多く目にしてきました。そこで培った知見をもとに、「エンゲージメントは数値で測るものではなく、日々の対話と小さな共感から育つもの」という考え方を設計思想の核に据えています。その考えを反映し、本作では楽しみながら相互理解を深めるよう工夫を凝らしました。
コメント
藤井 健史（ゲームデザイナー／みらい株式会社 コンサルティング事業部）
「このゲームは、ただ遊んで終わるものではなく、実際に組織内での行動変容を促す“きっかけ”を提供することを意図しています。参加者が互いの価値観を理解し、それぞれの強みを活かし合う感覚を得ることで、チームがより良い方向へ進む後押しになればと考えています。」
関連リンク
- Wantedly Assessment「性格診断」：https://assessment.wantedly.com/personality/questions
- ウォンテッドリー株式会社によるプレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000021198.html
会社概要
ウォンテッドリー株式会社
URL｜https://www.wantedly.com
本社所在地｜東京都港区白金台5-12-7 MG白金台ビル4F
代表取締役｜仲 暁子
設立｜2010年9月
事業概要｜
400万人以上が利用するビジネスSNS「Wantedly」
- 気軽に会社訪問ができる Wantedly Visit
- 出会いを記録し活躍を共有する Wantedly People
- 自己理解を深め、強みを伸ばす Wantedly Assessment
ビジネス向け
- 採用マーケティング
- Engagement Suite（エンゲージメント スイート）
- 福利厚生サービス「Perk」
- オンライン社内報サービス「Story」
- チームマネジメントサービス「Pulse」
- 採用管理システム「Wantedly Hire」
本件に関するお問い合わせ先
みらい株式会社 藤井
Email：contact@go-mirai.jp
TEL： 082-535-5231
会社名｜
みらい株式会社
https://go-mirai.jp/
所在地｜
広島県広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21 16F
サテライトオフィス｜
札幌市（北海道）・新宿区（東京）・三原市（広島）・広島県立加計高校内（広島）・西条市（愛媛）・熊本市（熊本）・天草市（熊本）・甲佐町（熊本）・南九州市（鹿児島）
代表者｜
妹尾 暁
設立｜
2016年11月25日
事業内容｜
【基幹事業】
・地方中核人材育成事業
・人材クラスター事業
【地方創生事業】
・コンサルティング事業
・アウトソーシング事業
・システムインテグレーション事業
・人材紹介・採用支援事業
・スポーツビジネス事業