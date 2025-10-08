ジゴワッツが提案する“かしこいEV充電”。スケジュール充電機能を実装いたしました

株式会社ジゴワッツ

株式会社ジゴワッツ（東京都中央区、代表取締役：柴田 知輝、以下「ジゴワッツ」）は、ジゴワッツが提供しているEV充電アプリ「Jigowatts Home」（以下「ホームアプリ」）に、家の電気をたくさん使う時間は避けて、安心して使える時間にだけ充電を行います。ホームアプリで開始・終了時刻を選ぶだけで、暮らしに合わせた“かしこい充電”ができるスケジュール充電機能をリリースしました。

追加された機能について

ジゴワッツは、ホームアプリに「スケジュール充電機能」を搭載しました。

夕食時やドライヤー・電子レンジをよく使う時間帯を外し、使用電力量が少ない時間だけ自動で充電することで、ブレーカーが落ちるリスクを抑えやすくなります。

従来より提供している「出力変更」（最大6kW/30Aの範囲で調整）と組み合わせれば、各ご家庭の主幹容量や生活リズムに合わせた使い方ができます。

こんな方におすすめ

使い方（かんたん）

- 夕方の家事タイムは電気が混み合うので、夜中にまとめて充電したい- 主幹容量にあまり余裕がないから、念のため負荷を分散したい- 帰宅後はケーブルを挿すだけ、あとは設定した時間に自動でスタートしてほしい

1.アプリで充電器を選ぶ

2.「充電スケジュール」をON

3.充電したい時間帯を設定（例：22:00～翌7:00）

※必要に応じて「出力変更」で最大出力も調整できます。

※設定が充電器に反映されるまで、少し時間がかかる場合があります。

東京都内の戸建向け「実質3万円」設置プランでも

東京都内の戸建住宅向けの「実質3万円で設置可能なEV充電器プラン(https://tokyo-home.jigowatts.jp/)」でも、現在ご提供中のユーザー様も、そのまま本機能をご利用いただけます。導入直後から、家の電力事情に合わせた安心運用が可能です。

ホームアプリの概要はこちら(https://jigowatts.jp/news/910/)

ジゴワッツは今後もハードウェアとソフトウェア両面からEV充電の課題解決に取り組み、誰もが安心して電気自動車を充電できる未来の当たり前（Future Commonplace）の実現を目指してまいります。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

会社名：株式会社ジゴワッツ

担当： 川野

E-Mail：info@jigowatts.jp