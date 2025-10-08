【12月9日(火)19：30～渋谷開催】来期戦略を磨く！新規受注率＆生産性アップを語り合う“Giver経営者”限定交流会！！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2025年12月9日(火)19:30～ビギニングジャパンの宮下代表・Tsumiki Techの下川代表とのコラボで、新規受注率・従業員の生産性向上について語り合う少人数交流イベントを開催すると発表した。

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4596586/view

来期に備え、営業力と組織力を高めたい経営者に贈る実践交流会

どれだけ優れた商品やサービスを持っていても、受注につながらなければ事業は伸びません。また、人材不足が課題となる今、従業員一人ひとりの生産性をどう高めるかが企業成長のカギとなっています。今回、営業強化と生産性改善のヒントを得たい経営者に向けた、特別な交流イベントを開催します。本会では、参加者同士が実際の成功・失敗談を率直に共有し合い、「新規受注を安定的に増やす方法」や「社員がいきいきと成果を出す仕組み」について学び合います。形式は会食スタイル。食事を共にするからこそ生まれるリラックスした雰囲気の中で、本音のエピソードや明日から試せる実践的なアイデアを引き出せるのが魅力です。冬は振り返りと来期準備のシーズン。事業成長の突破口を探す経営者にとって、実践的な学びと信頼できる仲間との出会いを得られる特別な夜となるでしょう。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2025年12月9日(火) 19:30～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・法人の執行役員以上 (個人事業主・士業NG)

※上場企業は事業部部長以上（予算決済権有り）でご参加可

・営業系職種NG(保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー)

参加費

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯(事前決済)10,000円

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯(当日決済)11,000円

※参加資格を満たさない場合は参加費に+1万円が必要となります。

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4596586/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

主催者のご紹介

ビギニングジャパン株式会社 代表取締役 宮下天政

福井県出身。北陸高校時代にバスケットボール部にて日本一を経験後大阪商業大学へ進学。卒業後は新卒で大手商社の営業マン＋バスケの実業団を兼任。26歳で引退後上京し、独立。2021年にはビギニングジャパン株式会社の株式譲渡を受け代表取締役就任。事業は体育会系をはじめポテンシャル層の人材紹介やFC加盟開発事業をメインに展開中。また、自身がこれまで培ってきた経営者コネクションを活かし営業支援として30社限定の営業顧問業も開始。あえて限定的に属人的な紹介をする事で質の高いマッチングを実現。

Tsumiki Tech株式会社 代表取締役 下川 剛生

大学・大学院時代は応用物理とカオス理論を専門として研究しており、2014年に当時100名前後だったITベンチャーの株式会社Speeeに入社。Speeeでは新規事業の営業およびマネジメントや新規事業立案に関わり、入社4年後にM&Aアドバイザーの会社に転職。M&Aだけでなく事業開発や新卒採用を担当しつつ約1年後に独立し、フリーランスを経て会社を設立。現在は新規法人営業を専門とした事業展開しており、支援実績は500社を超えており新規事業開発も2025年から積極的に実行中。

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

