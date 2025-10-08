第9回「ジャパン・ツーリズム・アワード」で海外配送のDXサービス「ハコボウヤ」が入賞

株式会社 高速オフセット

株式会社高速オフセット（代表取締役社長：島田 智、本社：大阪市西区、以下高速オフセット）では、2021年より海外展開に挑戦する企業様のサポート事業を開始し、海外へお土産配送をする際にスマートフォンで海外配送伝票が発行できるサービス「ハコボウヤ」を提供しています。

この度、ハコボウヤのサービスが、公益社団法人日本観光振興協会、一般社団法人日本旅行業協会（JATA）、日本政府観光局（JNTO）が開催した第9回「ジャパン・ツーリズム・アワード」に入賞いたしました。

ジャパン・ツーリズム・アワードとは

ジャパン・ツーリズム・アワードは、「旅のチカラ」の再生と持続可能性の確保につながる組織・企業・団体の取組を参考となる事例として表彰し、ツーリズムEXPOジャパンとの連携により、優れた受賞取組をモデルケースとして広く世の中に知らしめ、さらなるツーリズムの発展に貢献していくことを目的とします。

（ジャパン・ツーリズム・アワード｜ツーリズムEXPOジャパン(https://www.t-expo.jp/biz/program/award)より引用）

応募総数は国内外合わせて213件で、「革新性」「事業性」「持続可能な観光への貢献」「地域活性化への貢献」の4点を軸に審査されました。

受賞した取組は持続可能な観光への取組に加えて、「ツーリズム」の力により地域産業の維持・発展に貢献し、かつ他の地域へのモデルとなり得る取組が多かったとのことです。

●ジャパン・ツーリズム・アワード 選考結果

https://t-expo2023-production.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-2023/wp-content/uploads/2025/08/28125729/tej2025_pr_2025-08-28_award01.pdf

ハコボウヤの選考ポイント

訪日外国人観光客が手ぶらで観光を楽しみながら、欲しい商品を手軽に海外配送できる仕組みは実効性の高い取り組みで、インバウンド客の悩みをデジタル技術を駆使して解決した旅行DXとして評価した。利用者数も飛躍的に拡大しており、旅行者ニーズに的確に応えたサービスとして今後の普及が期待できる。

（受賞取組はこちら｜ツーリズムEXPOジャパン(https://www.t-expo.jp/_shared/pdf/tej2025_the-japan-tourism-awards-2025-winners.pdf)より引用）

海外配送という選択肢によって訪日客の購入機会を創出し、インバウンド需要の取り込みをさらに加速してまいります。

ハコボウヤ公式サイト

https://hakoboya.com/

会社概要

株式会社高速オフセット

・1986年 毎日新聞社とその関連会社の出資により設立。以降、地方自治体の広報物制作（取材／デザイン／印刷）等を手掛ける

・2014年 大阪観光局公式キャラクター「Osaka Bob」を発表（Xフォロワー1.5万人、Instagramフォロワー2.6万人）

・2016年 大阪を海外に紹介するフリーマガジン「Falling in love with Osaka」発行

・2018年 フリーマガジンの名称を「MAIDO。」に変更

・2019年 大阪の観光や穴場スポットを紹介するサイト「MAIDO。」を公開（日本語／英語／簡体字／韓国語）

・2021年 インバウンド向け事業総合サービス「HAKO-BU.net」をスタート。海外伝票発行サービス「ハコボウヤ」Android版リリース。海外向けメディア「Kodawari Times（東南アジア向け）」「日本Go！日本購（台湾向け）」「醉日本（中国向け）」を公開

・2023年 海外ビジネスEXPO大阪・東京に「ハコボウヤ」出展。ツーリズムEXPOジャパン2023大阪に「ハコボウヤ」出展

・2024年 大阪・関西万博PRサプライヤーに認定。ハコボウヤのiOS版リリース。ハコボウヤ×DHL版リリース。「ハコボウヤ」が「KANSAI DX AWARD 2024」金賞を受賞。ツーリズムEXPOジャパン2024に出展

・2025年 大阪DX推進プロジェクトに「ハコボウヤ」が事例掲載。近畿税理士会様主催「業務デジタル化フォーラム」にセミナー登壇。DX推進企業として「DX認定」を取得。第9回「ジャパン・ツーリズム・アワード」にてハコボウヤが入賞。

本社所在地：大阪市西区北堀江2丁目5番24号 KOUSOKU堀江ビル

https://www.kousoku-offset.co.jp/

※PRTimesを見てのセールスは固くお断りしております。