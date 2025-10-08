ISO 9001/14001改訂動向を全網羅！JSAグループが特設ページをリニューアル公開

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）は、国際的に幅広く活用されているISO 9001（品質マネジメントシステム）およびISO 14001（環境マネジメントシステム）の改訂作業が進行していることを受け、この度、両規格の最新情報と改訂版への移行に向けたソリューションを網羅した「注目のISOマネジメントシステム特設ページ」を全面リニューアルし、公開いたしました 。

特設ページでは、2026年に改訂が予定されているISO 9001/14001の改訂動向とスケジュール、日本規格協会グループによる規格・書籍、研修、審査登録（認証）、審査員といった多岐にわたるソリューションをご紹介しています 。

ISO 9001/14001特設ページへ :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0700/?post_type=special&page_id=ms-sp&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20251002_1

■ISO 9001/14001：改訂の意義と最新情報への備え

マネジメントシステムは、組織の信頼性を高め、業務の効率や成果を向上させるための仕組みです。現在（2025年10月時点）、特設ページでは、この改訂に備えるために必須となるISO 9001/14001の最新スケジュールや改訂ポイントなど、DIS（国際規格案）段階で示された情報を分かりやすく解説しています。

■JSAグループによる総合的な改訂移行支援

日本規格協会グループは、「規格・書籍」「研修」「審査登録（認証）」「審査員」等、多岐にわたるソリューションで、組織のISO 9001/14001改訂版への円滑な移行を総合的に支援してまいります。

改訂スケジュールや詳細な改訂ポイントの解説、そしてJSAグループの総合的なソリューションについては、リニューアルした特設ページにて公開しております。組織の持続的発展に不可欠な最新動向と対策情報が満載です。改訂への万全な備えとして、ぜひこの機会に特設ページをご覧ください！

▼ 注目のISOマネジメントシステム特設ページはこちら

ISO 9001/14001特設ページへ :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0700/?post_type=special&page_id=ms-sp&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20251002_2

▼ISO/DIS 9001:2025（国際規格案）の邦訳を発行いたしました

ISO/DIS 9001:2025 詳細 :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO%2FDIS+9001%3A2025&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20251002_3

▼10月31日(金)にISO/DIS 9001改訂動向説明会を開催いたします

改訂動向説明会 詳細 :https://webdesk.jsa.or.jp/seminar/W12M1010/index/0000525?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20251002_4

●日本規格協会（JSA）グループについて

1945年12月に、標準化および管理技術の開発、普及、啓発などを目的に設立された、一般財団法人日本規格協会を中核とするグループです。

我が国の総合的標準化機関として、当グループでは、JIS、国際規格（ISO・IEC規格）、JSA規格の開発、JIS規格票の発行と販売、国際規格・海外規格の頒布、多彩なセミナーの提供、ISO 9001やISO 14001をはじめとする各種マネジメントシステムの審査登録、各種サービスに関する認証、マネジメントシステム審査員などの資格登録、品質管理検定（QC検定）といった多様な事業に取り組んでおります。