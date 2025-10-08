【11/25オンライン開催】これからの復職支援は″配慮″から″活躍″へ。現役産業医と株式会社リヴァが解説する「活躍支援型メンタルヘルス対策」
従業員のメンタルヘルス不調による経済損失は年間7.6兆円(※1)とも言われ、復職者の約半数が5年以内に再休職(※2)する実態が日本企業の大きな課題となっています。法人向けに復職支援サービスを提供する株式会社リヴァは、2025年11月25日、"配慮"中心の従来型支援ではなく、休職者を"活躍する人財"に変えるアプローチ「活躍支援型メンタルヘルス対策」をテーマにした無料オンラインセミナーを開催します。講師には、本アプローチの提唱者である産業医・野崎卓朗氏を迎え、復職後定着率100%を達成したノウハウを解説します。
※1:The Impact of Productivity Loss From Presenteeism and Absenteeism on Mental Health in Japan（2025年）
※2:平成二十八年度労災疾病臨床研究事業費補助金「主治医と産業医の連携に関する有効な手法の提案に関する研究」（2006年）
＜このような方におすすめ＞
・メンタルヘルスでの休職・復職対応の企業人事または労務の方
・復職しても再休職を繰り返す従業員の対応方法を知りたい方
・メンタルヘルス不調の再発を予防しつつ職場復帰を促す方法を模索している方
・休職者コストに課題を感じている方
・メンタルヘルスに関心のある方
・産業保健職に携わっている方
概要
■開催日時
2025年11月25日(火)14:00～16:40
■参加費
無料
■参加方法
オンライン
Zoomウェビナーを使用します。
当日の参加URLは申し込み後、送られてくるメール等のイベント視聴ページにてご確認下さい。
※13:50～オンライン接続開始
■タイムスケジュール
14:00～14:10 主催者挨拶
14:10～15:40 プログラム体験会（リヴァ 大倉 愛由）
うつ病などで休職している方々が復帰していくうえで、ストレス対処力の向上は必須事項の一つといえます。
本プログラム体験会では、リヴァBizやリヴァトレで行われているストレス対処力向上のプログラムについて、参加者ご自身のストレスとその対処方法について整理する体験を交え、その必要性を理解していただく内容です。
15:40～16:20 産業医セミナー（リヴァBiz導入企業産業医 野崎 卓朗氏）
メンタルヘルス不調で休業した従業員に対して、これまでの配慮を中心とした対策でなく、本人の活躍を支援することで安定就業につなげる活躍支援型メンタルヘルス対策が注目を浴びています。
本セミナーでは、活躍支援型メンタルヘルス対策をより効果的にかつスムーズに進めるための外部の資源の活用をご紹介します。
16:20～16:40 産業医野崎氏と大倉の対談
＜申し込み方法＞
お申し込みはこちら(https://liva20251125.peatix.com/)から（外部サイト:Peatix）
※申込締切：2025年11月25日(火)12:00
講師
リヴァBiz導入企業 産業医 野崎 卓朗氏
＜略歴＞
2008年産業医科大学卒業
2010年より産業医科大学卒後修練課程を経て、現職
産業医科大学産業精神保健学研究室非常勤助教
労働衛生コンサルタント（保健衛生）
社会医学系専門医・指導医、産業衛生専門医・指導医
日本産業精神保健学会編集委員
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの耳』委員会作業部会委員長
合同会社活躍研究所代表
株式会社リヴァ 大倉 愛由
2015年に株式会社リヴァ入社、「リヴァトレ」の3つのセンターにかかわり、休職者・離職の復職支援に携わる。
現在は、 法人向け会員制の職場復帰支援サービスであるリヴァBizのセンター長と、社内の支援員育成業務を兼務している。
会員制の職場復帰支援サービス「リヴァBiz」について
うつ病などのメンタル疾患により休職されている従業員の方に対して、復職準備・復職後の支援を行う法人向けのオンラインリワークサービスです。
プログラムの提供や面談サポートに加え、人事担当者や産業医と適宜連携することで、休職者自身がよりよい生き方や社会復帰を選択できるようになる支援を行っています。
既にサービスを導入いただいている企業様では、復帰された方への上長評価アンケートにおいて「期待以上の活躍をしている社員が8割を超える」という評価実績をいただきました。
リヴァBizの詳細はこちらから(https://www.liva.co.jp/service/biz)ご覧ください。
株式会社リヴァ概要
会社名：株式会社リヴァ（Liva Inc.）
所在地：〒105-0003
東京都港区西新橋2丁目35-2 YP虎ノ門4F
代表者：伊藤 崇
設立：2010年8月
資本金：14,000,000円
URL：https://liva.co.jp
＜本件に関するお問い合わせ先＞
TEL：03-6809-1604（受付時間9時～18時）土日祝日、年末年始除く
MAIL：info@liva.co.jp