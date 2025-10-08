【10月31日(金)まで】岩崎本舗のハロウィン商品を期間限定で販売中！今年のハロウィンのテーマは「大人に届ける特別な時間」

株式会社岩崎食品岩崎本舗ハロウィンイメージ画像

岩崎本舗(株式会社岩崎食品、本社：長崎県西彼杵郡、代表取締役：岩崎 礼司)は、2025年10月31日(金)までハロウィン限定商品を販売中です。

詳細を見る :https://0806.jp/event/page/halloween2025/

■大人がワクワクする美味しさをお届け

今年の岩崎本舗のハロウィンは「大人に届ける特別な時間」がテーマ。可愛らしい見た目に加え、お酒にも合う本格的な味わいで大人の時間を彩ります。

岩崎本舗ハロウィンイメージ画像２.

■おうち時間を彩る角煮まんじゅう

日々の疲れを癒すくつろぎ時間におすすめするのは、「ハロウィン角煮まんじゅう」「ハロウィンピリ辛角煮まんじゅう」。どちらも、ジャック・オー・ランタンのプリント印が施され、手にした瞬間から心が躍る可愛さです。とろける角煮は、ティータイムにも晩酌にも、シーンを選ばず楽しむことができます。

ピリ辛角煮まんじゅう(左)・ハロウィン角煮まんじゅう(右)

ほのかに甘みのある白い生地と唐辛子パウダーを練りこんだオレンジ色の生地、どちらも甘辛い角煮と相性抜群。特に唐辛子入りの生地は、ピリリとした刺激がお酒によく合います。

じっくりと脂抜きを行った角煮は、柔らかくもしつこくない仕上がりです。角煮は苦手だけど岩崎本舗の角煮まんじゅうは好き、という声も多く寄せられるほど。脂っこい食べ物が苦手な方にも満足いただけるでしょう。

■大人数で楽しむならこれ！

友人や家族、大人数でハロウィンパーティーを開くなら「ハッピーハロウィンセット」がおすすめです。

ハッピーハロウィン箱

ハーフサイズの角煮まんじゅうに、ハロウィン仕様の3種類のプリント印がランダムで施されています。自然解凍後、電子レンジ600W30秒なので手間いらず。15個で大人数での食事会や、お子さまに配る際に重宝する商品です。この商品はハロウィン仕様の特別BOXでお届けし食べる前からワクワク感を楽しむことができます。

■秋の味覚を届ける贈り物

ハロウィンの贈り物にぴったりの特別パッケージ入り商品もございます。

ハロウィンギフト商品2種

袋入り商品にはない「カレー風味角煮まんじゅう」とのセットもあり、相手の好みに合わせてお選びいただけます。遊び心のあるパッケージと鮮やかさ際立つ二色の生地が、手に取る人を思わず笑顔にすること間違いなし。

〈商品詳細〉

商品名：ハロウィン角煮まんじゅう5個入り袋

商品内容：ハロウィン角煮まんじゅう(ジャック・オー・ランタン印)×5個

価格：3,700円(税込)※送料・クール代込

商品名：ハロウィンピリ辛角煮まんじゅう5個入り袋

商品内容：ハロウィンピリ辛角煮まんじゅう(ジャック・オー・ランタン印)×5個

価格：3,950円(税込)※送料・クール代込

商品名：ハッピーハロウィン箱 / 特別BOX入り

商品内容：ハーフ角煮まんじゅう(オバケ印)×15個

価格：5,700円(税込)※送料・クール代込み

※オバケ印はランダムになります。

商品名：トリック&スパイシー ハロウィンセット

商品内容：ハロウィン角煮まんじゅう(ジャック・オー・ランタン印)×3個

ハロウィンピリ角煮まんじゅう(ジャック・オー・ランタン印)×3個

価格：4,650円(税込) ※送料・クール代込み

商品名：トリック&カレー ハロウィンセット

商品内容：ハロウィン角煮まんじゅう(ジャック・オー・ランタン印)×3個

カレー風味角煮まんじゅう(ジャック・オー・ランタン印)×3個

価格：4,650円(税込) ※送料・クール代込み

■楽天市場店・Yahoo!ショッピング店・Amazon店は一部商品のみご用意しております

楽天市場店 ： https://x.gd/iOMAv

Yahoo!ショッピング店： https://x.gd/j0iEu

Amazon店 ：https://x.gd/1Mkb9

●岩崎本舗直営店では、それぞれ単品販売にて承ります。

ハロウィン角煮まんじゅう ：560円(税込)

ハロウィンピリ辛角煮まんじゅう： 610円(税込)

各店舗詳細 ： https://0806.jp/shop/

※数量限定商品のため売り切れの際はご容赦ください。

■長崎角煮まんじゅうとは

＜第28回(1997年)長崎県特産品新作展 最優秀賞受賞＞

＜2019年1月「ながさき手みやげ大賞」 受賞＞

長崎独特の宴会料理「卓袱(しっぽく)料理」のフルコースのなかの一品、東坡肉(とんぽうろう)を「もっと手軽に」「よりおいしく」と願い、岩崎本舗が豚バラ肉をじっくり煮込んだ角煮をふわっとした生地にはさみ込み誕生させました。豚バラ肉には、世界を駆け回り数年かけて探し出した「チリ産 アンデス高原豚」を使用。岩崎本舗専用の醤油や小麦粉を使いできる限り人の手で作り上げ、調味料(アミノ酸等)を使用せずに独自の味を追求しております。

岩崎本舗URL： https://0806.jp/

【会社概要】

社名 ： 株式会社岩崎食品(屋号：岩崎本舗)

所在地 ： 長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷1006番地13

代表者 ： 代表取締役 岩崎 礼司(イワサキ ヒロシ)

創業 ： 1965年(昭和40年)4月

資本金 ： 5,000千円

業務内容： 角煮まんじゅうを含む食品の製造・販売

URL ： https://0806.jp/