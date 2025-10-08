「知ること」から始めるサイバーレジリエンス 生成AIを活用して″デジタル資産″を可視化する方法とは [JSS 2025おすすめセミナー(事前登録制)]

一般社団法人セキュアIoTプラットフォーム協議会

※詳細はこちら ⇒ https://jss2025.japansecuritysummit.org/

【セッションのポイント】

見えないWebリスクを可視化する「Web-ASM機能」登場

デジタルサービスの拡大に伴い、管理が行き届かないWebサイトやアプリが「見えないリスク」として潜在的な脅威になっています。

従来のASMツールでは大量の情報から不要データを除外したりリスク評価を行うのに、多大な工数が必要でした。

そこで「AeyeScan」の新オプション機能 「Web-ASM機能」 が登場。生成AIを活用して攻撃対象領域を高精度に発見し、Web資産を効率的・網羅的に管理できます。各Webサイトを自動で分類し重要度を3段階でランク付け、対策優先度も提示。これにより「見えないリスク」を早期に洗い出し、継続的な最適対策でサイバーレジリエンスを強化することが可能になります。

【こんな方におすすめ】

・事業継続を守るサイバーレジリエンス強化を目指すマネジメント層

・人手不足の中でセキュリティ効率化 / リソース最適化を検討中の担当者

・複数のWebサービスを運営し、効率的な対策 / 自動化が必要な企業

・AIを活用した最新のセキュリティ事例を知りたい方

株式会社エーアイセキュリティラボ

事業企画部 ディレクター

阿部 一真 氏

・公開日時：2025年10月28日(火) ～ 11月16日(日)

- 登録期間：11月13日(木) 23：59まで

・開催方法：オンデマンド

- ご登録いただいた方に視聴用URLをお送りします。

・参加費用：無料(事前登録制)

※詳細・お申込み ⇒ https://jss2025.japansecuritysummit.org/