農園直送！ やちむん鉢とのコーディネートも楽しめる「沖縄育ちの珍奇な植物店 」by W-PLANTS を二子玉川 蔦屋家電で3日間限定開催。

株式会社bluespot

沖縄育ちの珍奇な植物店 by W-PLANTS

観葉植物の一大生産地となっている沖縄県。県外からもマニアやバイヤーたちが唯一無二の株を探しに来沖しています。

その沖縄で1947年に創業した老舗の苗種店が運営するグリーンショップ「W-PLANTS」（ダブルプランツ）」から、200鉢以上のグリーンを直送。沖縄の農園として過去最大規模で、珍奇・希少植物を県外展開します。

開催期間中はW-PLANTSの代表含め2名のエキスパートが在店。これから暮しにグリーンを取り入れてみたいエントリーの方から、希少種を探す目の肥えたマニアのお客様まで、専門家のガイド付きで手に取れる貴重な機会となっています。

また、W-PLANTS立ち上げ当初よりコラボレーションしているという陶芸家「金城宙矛(きんじょうひろむ」氏の「やちむん鉢」も展開します。それぞれの鉢には沖縄の思いが込められた「方言名」が付けられており、「結（ゆい）G」、「嘉例（カリー）G」など、手に取りやすいサイズの鉢が店頭に並びます。

育成年数1年～10年、沖縄の強光線の太陽の元で育てられた唯一無二の株と、植物の存在を一層力強い物にしてくれるやちむん鉢が揃う貴重な3日間となっています。

ぜひ沖縄育ちの生命力あふれる植物たちに会いに来てください。

W-PLANTS■W-PLANTS（ダブルプランツ）

沖縄で種苗の仕事を創業７０年以上にわたり島野菜を提案してきた中、世界中の植物の魅力を広げたいと世界(world)の生命力旺盛(wild)な不思議(wonder)な植物を届けたいとの思いで、「W」をコンセプトに2015年にW-PLANTSを立ち上げ。

2017年には、那覇の「のうれんプラザ1階」に店舗をオープン。

W-PLANTSW-PLANTS のうれんプラザ1階店舗W-PLANTS のうれんプラザ1階店舗W-PLANTS 照屋伸幸・昭 兄弟W-PLANTS 自社農園

■取扱商品例

展開価格帯 1,650円～143,000円（税込）

扱い商品は変更になる場合がございます。

左：ザミア フロリダーナ 右：ボンバックスエリプティクム左：パキポティウム グラキリス、右：フィルミアナ コロラータ左右とも：センナ メリディオナリス左：オペルクリカリア デカイー根挿し株、右：オペルクリカリア パキプス根挿し株ザミア フロリダーナフィルミアナ パレンス金城宙矛 やちむん鉢 左上：結.long 、右上：結.Ｍ 、左手前：嘉例.G、右手前：結金城宙矛 やちむん鉢 結

■実施概要

「沖縄育ちの珍奇な植物店 」

2025年10月11日（土）～13日（月・祝）

二子玉川 蔦屋家電 2F SEASON STREET

OPEN 10:00～20:00

〒158-0094 東京都世田谷区玉川１丁目１４－１

二子玉川ライズ・ショッピングセンター テラスマーケット

■問い合わせ先：TEL 03-5491-8550（二子玉川 蔦屋家電 BOOK雑貨）

■主催：沖縄県

■プロデュース 加藤圭介（株式会社bluespot）

■事務局 株式会社リウボウ商事/株式会社bluespot

※本フェアーは、沖縄県が行う「令和7年度稼ぐ県産品支援事業」の一環として実施されます。

※販売商品は変更になる場合があります。

※商品は数に限りがございます。