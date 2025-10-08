＜mude.＞眉メイクの新定番『インスパイアスキニーブロウカラ』がついに店頭発売。繊細なニュアンスカラーと極細ブラシで、“抜け感眉”を自由自在に。

株式会社東京堂

株式会社東京堂は、韓国コスメブランド「mude.（ミュード）」の人気商品「インスパイアスキニーブロウカラ」を10月11日より一部企業にて先行発売します。

眉に自然な立体感と抜け感をもたらす、こだわりのニュアンスカラーが魅力のアイテムです。

【取扱店】

全国のロフト及びロフトネットストア、

全国のアインズ＆トルペ及び

アインズ＆トルペWEB STORE

※一部店舗取り扱いなし

※発売日は店舗により異なる場合がございます。

2025年10月下旬より順次、全国のバラエティショップにて発売。

インスパイアスキニーブロウカラ 商品情報

POINT 1｜極細ブラシで毛流れ自在

眉毛1本1本をキャッチする約1cmの極細スキニーブラシを採用。細かい部分まで塗りやすく、毛流れを整えながら、思い通りの仕上がりに。

POINT 2｜ニュアンスカラーで垢抜け眉に

ミュート＆ニュートラルなカラー展開で、

“ナチュふわ”な抜け感眉を簡単に演出できます。

髪色や肌トーンに合わせて選べる4色展開。

POINT 3｜軽やかなテクスチャー

ダマになりにくく、時間が経ってもパリパリしにくい快適な使用感。軽やかなテクスチャーで、自然な仕上がりをキープします。

C01｜フェードインB01｜ミルクティーB02｜ミュートナッツG01｜コージーウィート

C01｜フェードイン

単品使いはもちろん、コンシーラーのように下地使いをすることで上から重ねる眉マスカラの

クリアな発色を引き出すことができる優秀カラー。

眉の存在感を抑え、ナチュラルな印象に。

B01｜ミルクティー

自眉の印象をやわらげるライトブラウン。

垢抜けた雰囲気を演出し、明るめの髪色やナチュラルメイクとの相性も◎。

B02｜ミュートナッツ

やわらかい目元に仕上げるミルキーブラウン。

肌なじみが良く、優しい印象を与えるニュアンスカラーで、フェミニンなメイクにもぴったり。

G01｜コージーウィート

自然なカラーで“自眉風”に仕上がるライトグレー。

アッシュ感が加わったニュアンスカラーで、黒髪や暗めの髪色にもなじみやすく、洗練された印象に。

mude.(ミュード)は2020年7月に韓国の人気インフルエンサーで、化粧品マーケティング会社での勤務 経験のあるレミ(Raemi)が立ち上げた。自身のノウハウを活かし、SNSのファンから届くリアルな声を 取り入れた商品ラインナップが魅力。デビューから発売している主力商品「インスパイアカーリングマ スカラ」は、K-POPアイドルのようなカールとセパレートをキープできると大ヒット中。 その他、ア イシャドウパレットやリップ等、多彩な商品とブランドの上品な世界観あふれるアイテムが続々登場 中。

【ブランド公式】

Instagram：＠mude_official_jp

X(旧Twitter)：@mude_jp

【会社概要】

社名：株式会社東京堂

本社所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-6-5 キスワイヤ八丁堀ビル

代表取締役：中嶋 政文

HP：https://www.tokyo-do.co.jp/

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社東京堂 お客様お問い合わせ先：03-5459-3200