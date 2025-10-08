乾燥力と省エネを両立！山本製作所が新型業務用乾燥機を発売

株式会社山本製作所

業務用洗濯機・乾燥機の専門メーカー、株式会社山本製作所は、深刻化する人手不足と高騰する運営コストの課題解決を支援する新型業務用乾燥機シリーズを発売しました。本シリーズは、乾燥時間の短縮と省エネルギー性能を両立し、自社でランドリー設備を運用するあらゆる施設や事業所の業務効率化とコスト最適化に貢献します。

新型乾燥機は、施設規模やインフラに合わせて最適な導入が可能なよう、ガス式・蒸気式・電気式の3タイプをラインアップしています。

製品特長

乾燥性能アップ

ドラム構造の改良により、軸方向から温風を供給する「軸方向エアフロー」とデュアルインバータ制御を採用。最適な乾燥環境を実現しました。ガス・蒸気・電気のすべてのタイプで乾燥能力が向上。特に電気乾燥機は熱源を強化し、ガス乾燥機に匹敵する性能を備えています。

省エネ性能の向上

デュアルインバータ制御により小型モーターでも高性能を発揮。ガス式ではバーナー出力を約6％低減しながら乾燥性能を向上しました。従来モデルより乾燥時間を短縮し、エネルギー消費を削減することで、省エネ性能を大幅に高めています。

操作性・プログラム性の進化

操作パネルを刷新し、より細かなプログラム設定が可能に。新たに温度連動プログラムを採用し、温度到達で自動的に次工程へ移行。過乾燥を防ぎ、衣類にやさしく省エネ運転を実現します。

メンテナンス性の向上

日々清掃するリントフィルターを改良。取り出しやすい構造に加え、黒色フィルターでゴミの確認も容易に。清掃リマインド機能により、清掃忘れによるエラー停止も防ぎます。

開発の背景

新乾燥機は、市場ニーズを柔軟に取り入れるとともに、国内市場だけでなく海外展開も視野に入れて開発されました。

アメリカ市場で一般的なリベット構造や、電圧仕様の違いに対応できるインバータ制御を導入。さらに、軸方向エアフローやギアモーター直結など新技術を積極的に採用し、乾燥能力とメンテナンス性を大幅に改善しました。

幅広い導入先での活用

弊社の業務用洗濯機・乾燥機は、ホテルや医療・介護施設など、リネン管理が不可欠な多様な分野で活用されています 。新型乾燥機は、これらの事業者様の課題解決に特に貢献します。

ホテル・宿泊施設：リネン類の内製化による外部委託費のコントロールや、高品質なリネンを採用した差別化戦略を支援します。

工場・民間企業事務所：ユニフォーム、作業着の自社クリーニングによるコストと納期のコントロール。

医療・介護施設：慢性的な人手不足に対し、短時間・高効率な乾燥で生産性を向上させ、スタッフの負担軽減に貢献します。

スポーツ関連施設（ゴルフ場、プロスポーツチームなど）：ユニフォーム、タオルなどの迅速な乾燥。

温浴施設・レジャー施設：大容量のタオルやガウンなどの高効率乾燥。

将来の展望

山本製作所は今後も、EU・アメリカ・アジア市場を含めたグローバル展開を見据え、より効率的で使いやすい製品の開発に取り組みます。ドラム構造の工夫や軽量化、シミュレーション技術の活用により、さらに高精度・高効率な製品を追求していきます。

新型乾燥機は、「乾燥力アップ」と「省エネ」という両立の難しい課題を解決しました。

省エネによるコスト削減はもちろん、現場の作業効率を大幅に改善する一台です。

業務用乾燥機の導入・入替をご検討の方は、ぜひ山本製作所までお問い合わせください。

【会社概要】

社 名 ： 株式会社 山本製作所

所在地 ： 広島県尾道市長者原１丁目220-19

代表者 ： 山本 尚平

設 立 ： 1956年７月１１日

事業内容： 業務用洗濯機全般の製造と販売

URL ： https://www.onomichi-yamamoto.co.jp