季節を問わず快適に。車種専用設計「クイックメッシュサンシェード」インテックより好評発売中！

株式会社コラント

自動車用品メーカーの株式会社コラント(本社：岐阜県羽島市、代表：堀 雅利)が展開する、LED製品を中心としたオンライン専売のアフターパーツブランド「INTEC（インテック）」は、好評につき完売していた車種専用設計の「クイックメッシュサンシェード（車両１台分セット）」を再入荷し、新たな対応車種もラインアップに加えました。取り付けが簡単で折りたたみも可能な本アイテムは、行楽や日常のドライブをより快適にする必須アイテムとして、多くのお客様から支持を集めています。

販売サイトはこちら :https://www.intec-onlineshop.com/

■窓サイズにぴったり設計

リアウインドウ装着イメージ４つの特徴

汎用品とは異なり、車種専用品として設計されているため、窓にぴったりとフィットします。

また、サンシェードを装着したままでも窓の開閉が可能で、日常のドライブでもストレスなく使用できます。

■収納も簡単！

■車種別ラインアップ一覧

マグネットやクリップ付きで、工具なしでも簡単に取り付け可能。窓を開閉しても、しっかり固定されたまま。

“ピッタリ合う”がきっと見つかる！下記ページよりご確認ください。

対応車種一覧はこちら :https://www.intec-onlineshop.com/view/category/ct234

【INTEC公式オンラインショップ】

https://www.intec-onlineshop.com/inss-00059

【楽天市場 INTEC公式ショップ】

https://item.rakuten.co.jp/intec-onlineshop/inss-00059/

【Yahooショッピング INTECオンラインショップ】

http://store.shopping.yahoo.co.jp/intec-onlineshop/inss-00059.html

【Amazon INTECオンラインショップ】

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9DBX8KV

【INTEC製品に関するお問い合わせ先】

インテック・カスタマーサポート

お問い合わせフォーム

https://www.intecjapan.co.jp/contact/

TEL：058-216-6666

受付時間 10:00～12:00／13:00～18:00

※土・日・祝はお休みをいただきます。

株式会社コラントについて

社名：株式会社コラント

本社所在地：岐阜県羽島市上中町長間1881

代表取締役：堀 雅利

設立：2007年7月4日

事業内容：自動車用品の企画、食品の企画・販売・卸売・製造・販売、ペットフードの企画・製造・販売、コスメ用品の企画・販売