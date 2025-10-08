日本最大級の教育メディア「こども教材プラス」が、2025-2026年「中学生の冬期講習」を特集

株式会社SUNCORE

日本最大級の教育Webメディア『こども教材プラス』（運営：株式会社SUNCORE）は、2025年-2026年の冬休みに向けて、「中学生の冬期講習」をテーマにした特集記事を公開しました。

本特集は、冬期講習の受講経験がある保護者180名への独自のアンケート調査結果をもとに構成されています。「冬期講習に行くべきか、行かざるべきか」で悩む多くの中学生と保護者に向けて、客観的なデータと専門家の視点から、後悔しないための判断材料を提供します。

▼調査結果

冬期講習に中学生は行くべきか？意味ない？【無料キャンペーン】(https://school-plus.org/winter-chu/)

経験者180人のデータで、「冬期講習のすべて」がわかる

本特集記事では、保護者が最も悩む「そもそも、うちの子は冬期講習に行くべきなのか？」という根本的な疑問に、180人の経験者データを元に答えます。高校受験対策や定期テスト対策など、目的ごとの必要性について詳しく分析しているほか、「普段は塾に通っていない中学3年生が、冬期講習だけ参加するのは有効か？」といった、具体的なケースについても深掘りしています。

また、「講習を受けた結果、偏差値は上がったのか」「志望校合格に貢献したのか」といったリアルな効果を明らかにするとともに、経験者が最もおすすめする指導形式（個別指導・集団指導など）についても解説。後悔しない冬期講習選びをサポートします。

調査結果の詳細は「こども教材プラス」で

調査結果の詳細や、データに基づいた専門家による解説は、すべて以下の特集記事でご覧いただけます。冬休みを前に、お子様の学習計画に悩むすべての中学生と保護者にとって、必見の内容です。

https://school-plus.org/winter-chu3/

こども教材プラスについて

「こども教材プラス」は、月間8.9万人、年間100万人の悩める中学生と保護者が訪れる、国内最大級の教育Webメディアです。「“わからない”を“わかる”に変える」をコンセプトに、小学生・中学生・高校生とその保護者に向け、学習塾や家庭教師の選び方から、成績アップに直結する勉強法まで、信頼性の高い情報を発信しています。

URL： https://school-plus.org/

運営会社概要

社名：株式会社SUNCORE

本社所在地：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階

代表者：高野 智弘

HP：https://school-plus.org/suncore/