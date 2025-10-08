【地域創生ご担当者様、必見！】四日市まちなかバル実行委員会がXshopのデジタルイベントチケット「ロイティX」を導入、販売中！

Xshop株式会社

Xshop株式会社（本社：三重県鈴鹿市、代表取締役：小林浩）が提供する特許出願中のデジタルイベントチケット「ロイティX」(特許出願公開番号: 特開2023-48941)が、「第11回四日市まちなかバル2025（以下、四日市まちなかバル）」（主催、四日市まちなかバル実行委員会）に導入されたことをお知らせいたします。「四日市まちなかバル」は2025年11月11日（火）～13日（木）および18日(火)～20日(木)の6日間開催、それに先立ち9月18日より前売券の販売を開始しました。

四日市まちなかバルイベント内容はこちら :https://www.y-machibar.com/お客様は購入～使用までLINEで全て完結！

Xshop株式会社は、LINEミニアプリを活用し、イベントを一過性のものに終わらせず、継続的な地域経済の活性化に繋げるデジタルイベントチケット「ロイティX」を提供しています。「ロイティX」は、手軽なデジタルチケットとしての機能に加え、イベント後も参加者と店舗が繋がり続け、再来店を促進する仕組みを持つことで、地域の「関係人口」創出に貢献します。

XshopのDXは、一度きりの来訪者を、街を支える「関係人口」という未来の資産へ。交流が生み出す、持続可能な街の活路です。

今回「ロイティX」を導入した「四日市まちなかバル」は、忘年会シーズンを前に、市内の飲食店を食べ歩き・飲み歩きしながら、新しいお店の魅力を発見していただくことを目的としたイベントです。

近鉄四日市駅周辺の中心市街地の飲食店が50店舗以上が参加します。

Xshop株式会社は、「ロイティX」の提供を通じて、参加者、参加店舗、そして主催者である四日市市商工会議所と共に「四日市まちなかバル」を盛り上げ、四日市市の地域活性化を支援してまいります。

■「四日市まちなかバル」について 忘年会シーズン前の四日市の街を舞台に、様々なお店の「はしご」を楽しんでいただく食べ歩き・飲み歩きイベントです。知らなかった名店との出会いや、お気に入りのお店の再発見を通じて、四日市の新たな魅力を体感していただくことを目指しています。

【開催期間】2025年11月11日（火）～

■デジタルイベントチケット「ロイティX」について ( https://www.xshop-ai.com/ ) 「ロイティX」は、LINEミニアプリ上で手軽に利用できるデジタルイベントチケットサービスです。イベント参加者は新たなアプリのダウンロードや会員登録が不要で、チケット購入から利用までをLINEで完結できます。主催者や参加店舗は、イベントを一過性の集客で終わらせず、参加者との継続的なコミュニケーションを図り、再来店やファン化を促進。さらに、チケットの購入・利用履歴データをAIで分析し、今後の改善点を洗い出すことで、持続可能な地域内経済循環の構築をサポートします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WSUL6U4AgDg ]

これら多岐にわたる機能が参加者の満足度向上と未来の関係人口創出を実現する一方で、

イベント運営そのものの効率化にも大きく貢献。イベント開始までの経費試算で、すでに大幅な削減が見込まれております。

未来のファンを育てながら、現在のコストは削減する。ロイティXは、地域イベントの新しいスタンダードを提案します。各地の自治体や観光協会から次々とイベント導入、DXのご相談をいただいております。

主な機能は3つ

●機能１

イベント開催デジタルチケット発行機能

●機能２

集客機能

●機能３

VIPパスポート会員証（ロイティX会員）

＜Xshop株式会社 会社概要＞

デジタルチケット詳細はこちら :https://www.xshop-ai.com/chihouイベントで出会ったお客様を街全体のファンへと育成する「地域活性化DXプラットフォーム」です。

所在地：三重県鈴鹿市神戸5-14-22

URL：https://www.xshop-ai.com/

代表者：代表取締役 小林浩

事業内容：シフト管理自動化サービス「Xshopシフト」

お店の常連客を共有し利益を最大化する「ロイティX」などの開発・運営。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

Xshop株式会社 広報課

Mail：support@xshop.site