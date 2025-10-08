山手線 環状運転 100周年記念 グッズを【数量限定】で予約販売致します！2025年11月1日【山手線が環状運転を開始してから100年】

有限会社アサミズカンパニー限定数の記念グッズが勢揃い

■【限定生産３００個のみ】山手線 環状運転100周年記念 懐中時計

シリアルナンバープレート付き 価格 8800円（税込み） ＪＲ東日本商品化許諾済

予約ページ https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrh-084/

ご予約開始 １０月８日（水）～ ※お届け時期 １０月下旬～１１月初旬頃から順次発送

■材質 時計本体：合金・風防：ミネラルガラス・チェーン：鉄

■文字盤のサイズ：直径約4.8cm チェーン長さ：約37.5ｃｍ ■ＭＡＤＥ ＩＮ ＣＨＩＮＡ

シリアルナンバープレート約1.5×2.8ｃｍ 日本製ムーブメント使用 モニター電池入り

限定生産３００個、シリアルナンバープレート、専用のBOX付き

裏面の記念の彫り込み

※あなただけの数字 シリアルナンバーが入ったプレート付き。※シリアルナンバーは選べません（購入順ではありません） ※合計生産数分の中のお客様の数字になります。生産数も３００個のみでレアな記念グッズとなるでしょう。



■【数量限定】山手線 環状運転 100周年記念 バスタオル 価格 3630円（税込み）

ＪＲ東日本商品化許諾済

■サイズ 約120cm×60cm■素材 ポリエステル55％ 綿45％■生産 中国 ■印刷加工 日本

山手線 現在の各駅名、E235系電車、100周年記念文字がデザインされたのアートなバスタオル！

■【数量限定】山手線 環状運転 100周年記念 トートバッグ 価格 3300円（税込み）

■サイズ：バッグ部分・約 縦32×横（上部）32×横（下部）27×マチ6cm

取っ手部分 長さ 約52cm 日本製

表面・裏面で山手線 現在の各駅名、100周年記念文字がデザインされた 【数量限定】のアートなトートバッグ

■【数量限定】山手線 環状運転 100周年記念 御朱印帳 価格 2860円（税込み）

■サイズ：約18cm×12cm ■素材：本文紙：奉書紙（白）

■ページ：蛇腹24折り／両面48面 ■生産：日本

表面は、山手線 現在の各駅名、裏面には100周年記念文字がデザインされた 【数量限定】のアートな御朱印帳！

山手線が環状運転を開始してからちょうど100周年の記念です！

鉄道ファンのみならず、多くの人たちを支えてきた山手線！

ぜひこの機会にお好きな記念グッズをお求めください！

有限会社アサミズカンパニー 電話：04-7157-3870 FAX：04-7157-3871

メールアドレス： asamizucompany@bd.wakwak.com