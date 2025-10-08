山手線 環状運転 100周年記念 グッズを【数量限定】で予約販売致します！2025年11月1日【山手線が環状運転を開始してから100年】

有限会社アサミズカンパニー

限定数の記念グッズが勢揃い

■【限定生産３００個のみ】山手線　環状運転100周年記念 懐中時計


シリアルナンバープレート付き　価格 8800円（税込み）　ＪＲ東日本商品化許諾済


　予約ページ　https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrh-084/



ご予約開始 １０月８日（水）～　※お届け時期 １０月下旬～１１月初旬頃から順次発送



■材質　時計本体：合金・風防：ミネラルガラス・チェーン：鉄
■文字盤のサイズ：直径約4.8cm 　チェーン長さ：約37.5ｃｍ　■ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＣＨＩＮＡ
シリアルナンバープレート約1.5×2.8ｃｍ　日本製ムーブメント使用　モニター電池入り




限定生産３００個、シリアルナンバープレート、専用のBOX付き



裏面の記念の彫り込み

※あなただけの数字　シリアルナンバーが入ったプレート付き。※シリアルナンバーは選べません（購入順ではありません）　※合計生産数分の中のお客様の数字になります。生産数も３００個のみでレアな記念グッズとなるでしょう。



■【数量限定】山手線 環状運転 100周年記念　バスタオル　価格 3630円（税込み）　　　　　


　ＪＲ東日本商品化許諾済


　予約ページ　https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrh-084/



　ご予約開始 １０月８日（水）～　※お届け時期 １０月下旬～１１月初旬頃から順次発送



■サイズ　約120cm×60cm■素材　ポリエステル55％　綿45％■生産　中国　■印刷加工　日本



山手線 現在の各駅名、E235系電車、100周年記念文字がデザインされたのアートなバスタオル！

■【数量限定】山手線 環状運転 100周年記念　トートバッグ　価格 3300円（税込み）　　　　　


　ＪＲ東日本商品化許諾済


　予約ページ　https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrh-084/



　ご予約開始 １０月８日（水）～　※お届け時期 １０月下旬～１１月初旬頃から順次発送



■サイズ：バッグ部分・約 縦32×横（上部）32×横（下部）27×マチ6cm　


　　　　　取っ手部分　長さ　約52cm　日本製



表面・裏面で山手線 現在の各駅名、100周年記念文字がデザインされた　【数量限定】のアートなトートバッグ

■【数量限定】山手線 環状運転 100周年記念　御朱印帳　価格 2860円（税込み）　　　　　


　ＪＲ東日本商品化許諾済


　予約ページ　https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrh-084/



　ご予約開始 １０月８日（水）～　※お届け時期 １０月下旬～１１月初旬頃から順次発送



■サイズ：約18cm×12cm　■素材：本文紙：奉書紙（白）　


■ページ：蛇腹24折り／両面48面　■生産：日本



表面は、山手線 現在の各駅名、裏面には100周年記念文字がデザインされた　【数量限定】のアートな御朱印帳！

山手線が環状運転を開始してからちょうど100周年の記念です！


鉄道ファンのみならず、多くの人たちを支えてきた山手線！


ぜひこの機会にお好きな記念グッズをお求めください！



有限会社アサミズカンパニー　電話：04-7157-3870　FAX：04-7157-3871
メールアドレス： asamizucompany@bd.wakwak.com