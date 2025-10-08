公益社団法人日本医師会

日本医師会（会長：松本吉郎）では、私達の安定した暮らしを支えてくれるセーフティーネットである「社会保障」のこれからを皆さんと一緒に考えることを目的として、シンポジウム「社会保障のアップデート～豊かな未来をデザインする～」を開催することになりました。ぜひ、ご参加願います。

参加申し込みはこちらから :https://que.digital.asahi.com/question/11017472

なお、後日には、シンポジウムの模様を収録した動画を日本医師会公式YouTubeチャンネルに、採録を朝日新聞全国版朝刊にそれぞれ掲載する予定となっています。

主 催：日本医師会

後 援：朝日新聞社

日 時：2025年11月11日（火）18：00～20：00（予定）※17：30開場

会 場：日本医師会館１階大講堂（文京区本駒込2-28-16）

参加対象者：一般の方（約450名）リアル参加 （事前登録制）

申込締切：2025年10月28日（火）23：59

※応募多数の場合は抽選といたします。

参加費：無料

プログラム

【総合司会】日本医師会副会長 茂松 茂人

・ごあいさつ（松本 吉郎 日本医師会会長）

・基調講演「日本の経済・社会を持続可能にする社会保障制度」（清家 篤 日本赤十字社社長）

・講演「未来をつくる社会保障」（松原 由美 早稲田大学人間科学学術院教授）

・トークセッション「社会保障の重要性 ─みんなで支える、みんなの未来」

【司会】黒瀬 巌日本医師会常任理事

清家 篤 日本赤十字社社長

松原 由美 早稲田大学人間科学学術院教授

山口 育子 認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML 理事長

ラブリ ファッションモデル・タレント

・ごあいさつ（角田 徹 日本医師会副会長）

シンポジウムに関する問い合わせ先：

シンポジウム「社会保障のアップデート」事務局

TEL 03-6555-7620（受付時間10時～17時（土・日・祝日を除く））

E-M jma2025@info-event-jimukyoku.jp

記事に関する問い合わせ先：

日本医師会総合医療政策課、広報課

TEL03-3946-2121（代）

公益社団法人 日本医師会

日本医師会は、47都道府県医師会の会員をもって組織する学術専門団体です。

「医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進すること」を目的に、医師の生涯研修に関する事項、地域医療の推進発展に関する事項、保険医療の充実に関する事項など、さまざまな活動・提言を行っています。



