「コピペメール」はもう卒業。返信率が変わる「攻めの採用」実践講座、新特集「スカウティング」をCANTERA ACADEMYが10月公開

LUF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀尾 司）が運営する、人事向け無料リスキリングプラットフォーム「CANTERA ACADEMY」は、2025年10月より新特集「スカウティング」を公開したことをお知らせいたします。

転職潜在層へのアプローチが不可欠となる現代の採用市場において、多くの担当者が悩む「返信が来ない」「工数がかかる」といった課題を解決するため、明日から使える実践的なスカウト術と、その土台となる採用戦略を体系的に提供します。

■特集公開の背景：なぜ、あなたのスカウトメールは開封すらされないのか？

ダイレクトリクルーティングの普及により、企業が候補者に直接アプローチする「スカウティング」は、今や採用活動の常識となりました。

しかし、その一方で多くの人事担当者が「時間をかけても返信が来ない」「画一的なメッセージしか送れていない」「成果をどう経営層に報告すれば良いか分からない」といった壁に直面しています。

優秀な人材ほど、多くのスカウトメールを受け取っています。

その中でその他大勢のメールに埋もれず、候補者の心を動かし、「会ってみたい」と思わせるためには、小手先のテクニックだけでなく、採用戦略に基づいたターゲティングと、候補者に響く魅力の言語化が不可欠です。

そこでCANTERA ACADEMYは、スカウティングを単なる「メールを送る作業」から、企業の未来を創る「戦略的な攻めの採用」へと昇華させるための新特集「スカウティング」を開発しました。

■本特集の特長：明日から使える「実践スキル」と、戦略を支える「知識の土台」

本特集は、すぐに現場で成果を出したい担当者のための「実践スキル」と、持続的な成果を生むための「戦略知識」の両輪で構成されています。

1.【実践スキル】明日から成果を出す！スカウト採用 実践講座

返信率を劇的に変えるための具体的なアクションを徹底解説。「会いたい候補者に響く自社の魅力発見ワーク」から、失敗しない媒体の選び方、具体的なメッセージ作成術、効果を最大化するPDCAの回し方、経営層への報告術まで、スカウティング業務の全プロセスを網羅します。

2.【戦略知識】採用戦略の土台になる知識

なぜそのターゲットなのか、なぜそのメッセージが響くのか。

スカウティングの精度を飛躍的に高めるための戦略的な土台を固めます。「ペルソナ設定」や「採用基準の明確化」といったターゲティングの基礎から、「従業員価値提案（EVP）」を軸にした採用ブランディング・マーケティングの考え方までを解説し、説得力のあるスカウト活動を可能にします。

■コース内容（全3コース / 22セッション）

明日から成果を出す！ スカウト採用 実践講座（8セッション, 29分）

: 媒体選定、KPI設定、メッセージ作成、PDCAまで、スカウト実務を完全網羅。

中途採用概論 ５.ターゲティングと目標設定（6セッション, 10分）

: ペルソナ設定や採用基準を明確化し、スカウトの精度を高める。

中途採用概論 ６.採用ブランディングと採用マーケティング（8セッション, 20分）

: 従業員価値提案（EVP）を軸に、候補者に響く自社の魅力を言語化する。

「待ち」の採用を終わらせ、未来の仲間を自らの手で探しにいく。そのための羅針盤となる本特集を、ぜひご活用ください。

【CANTERA（カンテラ）ACADEMY 3つの特徴】

- 企業の垣根を超えたコミュニティCANTERA ACADEMYで学び合う会員同士は、CANTERAというコミュニティに属し、企業間の垣根を越えたイベントに参加できます。業界を超えてHRパーソンがつながることで、1社ごとにおける人事の水準を高め、より効果的な学びの実現を可能としています。定期開催されているライブイベントやリアルイベントなどを通じ、他社人事とカジュアルに議論し合う中で、新たな気付きを得て頂けるような機会を提供しています。- 学習の効果性の高さへのこだわりCANTERA ACADEMYの活用で、人事についての学びをゼロから設計する必要がなく、自主学習の範囲で基礎から学ぶことができます。また、効率よく成長いただく為に、移動時間や休憩時間などで受講できるように、5分程度の短い動画で学習できる「マイクロラーニング」をコンセプトにサービスを設計してます。- オンライン学習プラットフォーム「UMU」からの全面サポートにより、AIを活用した学習を実現CANTERA ACADEMYは、世界203の国と地域で100万社以上で導入をされている、AIで企業の業績を向上させる学習プラットフォーム「UMU」から全面サポートを受け、運営をしております。動画コンテンツ内でも、AIや最新の技術を活用した学習スタイルを実現しています。また、インプットのみならず、受講生同士でコメントをしあい、意見交換ができる学習デザインが施されています。結果的に最小の時間投資で、最大の学習効果をリターンとして得られ、多忙な人事組織の生産性向上に寄与しています。

■会社概要

会社名： LUF（ラフ）株式会社

所在地： 〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15

代表者：代表取締役 堀尾 司

設立年月： 2022年7月4日

資本金： 2000万円

HP： https://luf.co.jp

LUF株式会社 担当：折原

TEL：03-6824-7996

お問い合わせ：https://luf.co.jp/contact